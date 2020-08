Alicia Aylies, Miss France 2017, sans vêtements affole les réseaux sociaux !

Alicia Aylies poste régulièrement sur les réseaux sociaux des photos qui mettent en avant ses formes. Le 25 juillet dernier, Miss France 2017 a publié une petite vidéo dans laquelle elle s’affiche avec un maillot de bain qui laisse entrevoir une grande partie de son corps et ses courbes parfaites.

En 2018, Alicia Aylies était sous le feu des projecteurs. Tous les médias ne s’intéressaient alors qu’à sa pseudo relation avec le footballeur du PSG Kilian Mbappé. Sur les réseaux sociaux, tout le monde ne parlait que de ça. Beaucoup de rumeurs indiquaient qu’elle avait des prétentions incroyables vis-à-vis de Kilian Mbappé. Sur Twitter, elle était alors très critiquée. Elle avait réagi à cette folle polémique : « Pour moi, rien n’a changé. Je n’ai pas de déclaration officielle à faire concernant ma vie intime ! Alors on va tous se contenter de ce que je dis ou met sur les réseaux sociaux ». La jeune femme est sortie de cette période trouble qui l’a beaucoup affectée.

Une influenceuse très en vue

Aujourd’hui, cette sublime créature de 22 ans mène une vie d’influenceuse et poste régulièrement des tenues qui lui vont à ravir. Sur Instagram, elle compte des milliers de fans qui aiment et commentent ses publications. Avec 410.000 abonnés, elle est une influenceuse très courtisée par les marques qui lui proposent régulièrement des partenariats. Cela lui rapporte d’ailleurs des sommes conséquentes. L’ex-Miss France a développé un modèle économique autour de sa visibilité.

Un corps de rêve

Le 25 juillet dernier, la belle était en villégiature du côté de la Dune du Pilat. Un lieu de rêve, très prisé des stars. On pense par exemple à Guillaume Canet et Marion Cotillard qui passent régulièrement leurs vacances dans la région. Pascal Obispo qui est originaire de la région a eu l’occasion de s’y marier. Miss France 2017 a donné des nouvelles à ses fans. Dans une petite vidéo postée sur son compte Instagram, la jolie jeune femme est installée dans un bateau qui navigue sur les flots paisibles de l’Océan Atlantique. « Juste un peu de soleil » indique-t-elle en commentaire.

Un maillot de bain sublime

Alicia Aylies porte un maillot de bain multicolore qui lui va à ravir. Avec ses longues tresses, elle se trémousse sur un fond musical. On distingue aussi la plage en arrière-plan avec des vacanciers. Sous sa publication, la reine de beauté a reçu de nombreux messages de félicitations. « Tu es sublime », « Quel magnifique maillot de bain », « Profite bien ma belle », « tes tenues sont toujours ravissantes ». Des messages qui ont dû faire plaisir à la belle qui profite des vacances dans le Sud-Ouest. Elle a certainement dû gravir la célèbre Dune du Pilat. Les paysages de cette région sont magnifiques. La nature et belle et faire des balades en bateau est une belle option pour découvrir les charmes des Landes. Se balader à pied ou en vélo permet de visiter aisément.