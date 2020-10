Alimentation : 3 énormes erreurs que tout le monde fait pour cuire les pommes de terre !

Alimentation saine rime avec bonne santé. Pour préserver notre organisme, nous devons prêter attention à la nature de nos aliments. Mais pas seulement ! En effet, une erreur de cuisson ou de préparation peut ruiner nos efforts de consommer bio et local. Nous allons vous exposer dans cet article les erreurs courantes vis à vis de la consommation des pommes de terre. Car tout le monde en mange et que peu de gens les consomment de la bonne manière. Voici donc les trois erreurs les plus répandues à propos de nos précieuses patates.

Une alimentation saine passe par le bon traitement de ses aliments

Les pommes de terre sont l’un des piliers de notre alimentation. En France en tout cas ce sont 97% des foyers qui font de la pomme de terre un incontournable de leur alimentation. Parmi tous ces consommateurs, ce sont 60% des foyers qui en mangent au moins une fois par semaine. Les pommes de terre sont effectivement idéales pour varier les plaisirs. Elles se consomment de diverses manières. De plus, elles sont parfaites pour préparer de délicieux repas nutritifs et à bas prix. Mais cela à condition de les savoir les préparer. En effet, plusieurs erreurs sont répétés chez les consommateurs de pommes de terre. Des erreurs qui la rendent quasiment nulle pour notre alimentation en terme de valeur ajoutée.

La première erreur à propos des pommes de terre

La première et la plus répandue des erreurs à propos de nos chères tubercules est de retirer la peau… lorsqu’elles sont crues ! En effet, il est beaucoup plus facile de faire cuire les patates dans de l’eau bouillante, ou à la vapeur, avant de leur retirer leurs robes. De plus, en les faisant cuire sans les éplucher, vous permettez aux vitamines et autres valeurs ajoutées de la peau de la pomme de terre de s’intégrer en partie dans sa chair. Une partie de ce qui est bon dans la peau des pommes de terre se retrouvera donc dans votre alimentation. Et votre corps vous remerciera.

Une autre erreur répandue dans la préparation des patates

Toujours pour améliorer la qualité de notre alimentation grâce à la pomme de terre, il conviendra de parfaire sa cuisson à l’eau. En effet, une des erreurs répandues elle aussi consiste à attendre que notre volume d’eau entre en ébullition pour y plonger une à une nos tubercules. Mais, pour une cuisson homogène, et donc une meilleure alimentation, il convient de les plonger dans l’eau toutes ensemble. Or, lorsque l’eau est en train de bouillir, c’est très dangereux. Alors, pour bénéficier d’une alimentation sans désagrément de cuisson à l’eau, il suffira de plonger nos pommes de terre dans l’eau avant que celle-ci entre en ébullition. Ou mieux encore, placer les pommes de terre dans le fait-tout avant de les recouvrir d’eau. Placez ensuite le fait-tout sur le feu et le tour est joué !

Pour une bonne alimentation, il faut respecter les produits

Enfin, nous allons déconstruire le mythe de la vérification de la cuisson des pommes de terre grâce aux couverts dans la chair des patates. En effet, c’est comme pour le reste, parfois vérifier la cuisson est utile mais parfois, il suffit de connaitre le temps idéal de cuisson. Encore une fois, la cuisson est importante pour une alimentation saine. Pour ne pas risquer d’endommager notre organisme, la cuisson est aussi importante que la nature de ce que nous choisissons de manger. Et pour les pommes de terre, laissez donc tomber les couteaux et les fouettes à planter dans leurs chairs. Il suffira de compter 20 minutes de cuisson pour obtenir un résultat parfait. Aussi parfait pour le goût que pour notre santé.

Rien ne nous empêche de vérifier ensuite la cuisson de nos tubercules. Mais le tout est de faire preuve de patience et de ne pas les triturer sans arrêts.

Les pommes de terre seront encore longtemps un produit de notre alimentation de base

Les pommes de terre existent sous toutes les formes. Différentes variétés sont même créées pour s’adapter différemment à ce que nous voulons en faire pou l’intégrer à notre alimentation. De la purée, de la soupe, des frites, au four ou à la vapeur, mais aussi différentes couleurs et formes. Les pommes de terre peuvent également être salées ou sucrée. Les patates douces sont un délice avec les bonnes recettes pour les cuisiner. Enfin, les pommes de terre sont idéales dans notre alimentation car elles se consomment aussi bien chaudes que froides. Elles accompagnent également de nombreux plats stars de nos foyers lorsqu’elles ne sont pas au centre de l’assiette. Il est indéniable que les pommes de terre sont une des bases de notre alimentation et que cela n’est pas prêt de changer. Les familles françaises ont toujours des pommes de terre en avance dans la cuisine.

Pour continuer de faire attention à son alimentation, ce ne sera pas que la pomme de terre qu’il faudra choyer. En effet, tous les aliments que nous ingurgitons ont des conséquences sur notre organisme. Qu’ils s’agissent de légumes, de viandes, de fruits ou même de biscuits. La préparation fait partie intégrante de l’alimentation. Car une mauvaise préparation peut ruiner l’appart énergétique et les bienfaits contenus dans l’aliment. Aussi, plus pour la planète que pour notre organisme, il est essentiel d’adapter son alimentation en fonction des fruits et des légumes de saison. En effet, cela nous rendra service à terme car la planète est notre foyer à tous. La protéger c’est donc quelque part nous protéger aussi. Une bonne alimentation est la base de notre santé, faisons attention à elle pour nous et pour nos proches.