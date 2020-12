Alimentation : 5 énormes erreurs qui nous faisons tous pour la cuisson du RIZ (à éviter impérativement)

Pour accompagner un plat, le riz est un aliment parfait. C’est une denrée très prisée des Français et des Françaises. Il faut dire qu’il se marie très bien avec une viande ou un poisson. Toutefois, de nombreuses personnes commettent des bévues au moment de la cuisson. LdPeople vous donne des conseils pour cuire votre riz à la perfection.

Faut-il tremper ou rincer ?

Même si l’on peut difficile parler d’une erreur, il faut reconnaître que c’est un élément sensible. Ainsi, tremper ou rincer le riz comporte des avantages et des défauts. LdPeople vous signale qu’il y a un risque important pour notre manière de se nourrir. Ainsi, il y a une probabilité importante que l’amidon et une part des nutriments partent et rende alors le riz avec une texture plus caoutchouteuse que d’habitude. Ainsi, que vous soyez fan de l’une ou de l’autre méthode, ne la modifiez pas en cours de cuisson sous peine de conséquences fâcheuses !

Dans quel liquide faut-il faire cuire le riz ?

D’une façon générale, la logique voudrait que l’on fasse cuire le riz dans un liquide composé d’eau et également d’épices. Néanmoins, si vous n’en disposez pas, il est nécessaire d’appliquer cette technique suivante. À hauteur de 35 millilitres d’eau, vous devez verser une cuillère à soupe d’huile d’olive ou une demie de sel. C’est vraiment un conseil de base qu’il faut appliquer à la lettre.

Quelle est la bonne durée de cuisson ?

La durée de cuisson est un élément clef pour déguster ce mets dans les meilleures conditions. Il faut évidemment l’adapter selon le type de riz. Choisir le contenant le plus adapté est évidemment très important. Il est aussi crucial de suivre méthodiquement les informations qui figurent sur l’emballage. Pour parvenir au résultat idéal, il convient de ne pas faire n’importe quoi. Peut-être même que le premier essai ne sera pas le plus concluant et que vous devrez vous y reprendre à plusieurs fois pour parvenir au résultat idéal. Il faut persévérer. La plupart des grands chefs manquent aussi des plats avant d’aboutir au résultat rêvé. A noter que pour le riz brun, la cuisson est généralement plus longue. Il peut être pratique d’utiliser un cuiseur à riz pour faire cuire cet aliment. LdPeople vous recommande cette option.

L’eau doit-elle bouillir ?

D’une façon générale, on serait tenté de cuire les féculents de manière uniforme. Or, le riz bouilli n’est pas la meilleure option car il n’est pas très digeste. Considéré souvent comme trop collant, il faut souvent le jeter car il est immangeable. Ainsi, pour avoir un résultat digne de ce nom, LdPeople vous conseille de diminuer la température.

Mettre un couvercle est nécessaire

De nombreuses personnes remuent le riz dans la casserole, or c’est une erreur ! Si vous suivez à la lettre les conseils que nous venons de vous distiller, tout devrait se passer de la meilleure des manières. Ainsi, il faut laisser le couvercle sur la casserole.