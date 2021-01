Alimentation: les 7 grosses erreurs à éviter après 40 ans, afin de rester jeune

Alimentation et âge vont de paire de tout temps. Mais une fois passé les 40 ans, cela est encore plus vrai. En effet, la quarantaine est une période charnière dans laquelle prendre soin de soi devient primordial. Pour éviter les problèmes de santé, l’alimentation saine est l’une des clés incontournables. LDPeople vous propose alors de faire le point sur les 7 erreurs récurrentes qui sont à éviter à tout prix. Car malgré l’expérience acquise au fil des années, il y a pas mal de mauvais réflexes concernant l’alimentation qui deviennent impardonnables après 40 ans.

Alimentation trop salée ou trop sucrée

L’une des premières erreurs la plus commune et de continuer à consommer du sel ou du sucre en excès. Depuis notre plus jeune âge, jusqu’à nos 40 ans, nous avions tendance à ne pas porter un regard trop aiguisé sur ce qui compose nos aliments. Or, il devient très important de ne pas habitué notre corps à une sur-consommation de sel et de sucre. En effet, notre goût évolue en fonction de ce que nous mangeons en en fonction du temps. Par exemple, le sel peut amener à des complications telles que l’hypertension ou le développement précoce d’ostéoporose.

Attention aux graisses

La prise de poids peut s’avérer inquiétante passé 40 ans. En effet, nous ne perdons plus aussi facilement qu’avant et prenons du poids plus facilement. L’erreur à ne pas commettre est donc de céder aux régimes à répétition. Car toutes les matières grasses ne sont pas mauvaises pour l’organisme. Choisir son huile de cuisson peut être ainsi très important. De plus, il ne faudra pas vous laisser avoir par les pertes d’appétit qui peuvent survenir de plus en plus régulièrement l’âge avançant.

Hydratation essentielle pour l’organisme

Dans la même veine que les pertes d’appétit, la perte de la sensation de soif s’accentue avec l’âge. Veilliez donc à boire de l’eau régulièrement. Cela est vrai pour tout âge. Car notre organisme est essentiellement composé d’eau ! En manquer c’est donc manger de vitalité. Si vous n’aviez pas déjà mis en place ce réflexe, LDPeople préfère vous prévenir qu’il est impératif de le mettre en place en tant que quarantenaire. Bien s’hydrater est la base d’une bonne alimentation.

Alimentation : Ne pas sauter de repas

L’organisme évolue et nous pouvons avoir le sentiment de bien nous connaître. Mais plus nous avançons en âge et moins nous aurons la sensation de faim. Faire du sport peut vous aider à la retrouver. Mais quoi qu’il arrive, une alimentation équilibrée c’est une alimentation régulée et régulière. Manger à heure fixe et ne pas sauter de repas devient donc d’autant plus important/

Manque de vitamines

Passé la quarantaine, notre corps n’assimile plus les vitamines de la même manière. De même, il en crée moins que lorsque nous étions plus jeunes. Les vitamines qui sont alors régulièrement en carence sont à surveiller. Adapter notre alimentation pour permettre à notre corps d’assimiler ces vitamines primordiales doit devenir une nouvelle habitude. Les sources de vitamine B12, de vitamine D, de même que les sources de protéines sont alors à privilégier. LDPeople vous conseille alors de consommer du poisson, des œufs, du lait, de la volaille et des fruits de mer. Mais également un gramme de légumineuses (lentilles, haricots) au quotidien.

Alimentation : Rester attentif aux changements liés à la digestion

Notre digestion peut nous jouer des tours arrivée à un certain âge. La quarantaine c’est une période dans laquelle notre corps change et qui peut nous amener à éliminer la consommation de certains aliments. Il faudra donc porter attention à ne pas éliminer totalement un groupe alimentaire. Si nous ne digérons plus le lait, ce qui est très courant, trouvons alors le fromage ou les yaourts qui peuvent nous faire compenser ce changement. Ainsi, nous éviterons une carence en calcium et les problèmes qui y sont associés.

Conservation des aliments

Veiller à consommer des produits frais est un bonus déterminant pour une bonne santé. Une alimentation saine et équilibrée passe forcément par des aliments de qualités. Conserver ses aliments de manière optimale est donc primordial.