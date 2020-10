Alimentation: Boeuf-Bourguignon la meilleure recette de Cyril Lignac enfin révélée

Alimentation: Pendant le confinement, Cyril Lignac avait réussi à nous changer les idée en proposant une émission originale afin de suivre ses recettes étapes par étapes. Aujourd’hui, nous vous parlerons de la fameuse recette du boeuf-bourguignon du chef. Explications.

Comment bien préparer un boeuf-bourguignon ?

Ingrédients

Pour 6 personnes, vous aurez donc besoin de 100 grammes de collier de bœuf, 2 carottes, 1,5 kg de paleron de bœuf, 200 grammes de poitrine fumée, 4 baies de genièvre, 75 cl de vin rouge (bourgogne), 1 branche de céleri, 2 clous de girofles, 20 grammes de fond de veau déshydraté, 2 cuillères à soupe d’huile, 1 oignon et une botte d’oignons blancs, thym et laurier, 1 tête d’ail. Evidemment, Cyril Lignac précise que tous les morceaux de viande devront être choisis avec soin chez son boucher.

Préparation

Coupez la viande en gros cubes. Pelez et émincez les oignons. Épluchez les carottes et les navets. Chauffez l’huile dans une cocotte. Faites-y dorer les oignons. Ajoutez les morceaux de viande et laissez-les dorer à leur tour. Arrosez de vin rouge, incorporez le concentré de tomate, les carottes et les navets. Salez, poivrez et mélangez. Couvrez et faites mijoter 2 heures à feu doux. Pelez et réservez les pommes de terre dans de l’eau. Mettez-les dans la cocotte 30 minutes avant la fin de la cuisson. Rincez et séchez le thym, et émiettez le romarin. Servez dès la fin de la cuisson, parsemé de thym et de romarin.

Petite astuce de Cyril Lignac : ne variante pour les pommes de terre consiste à les faire cuire séparément à l’eau et les écraser ensuite à la fourchette avec du beurre et de l’huile d’olive. Ajoutez-y des dés de chorizo qui apporteront un léger goût de fumé. Cette purée très légèrement épicée se marie très bien avec le bourguignon. A vous de jouer !

Alimentation: Cyril Lignac dévoile la date de retour de “Tous en Cuisine”

Pour sa dernière avant une petite coupure, Cyril Lignac a décidé de prendre la parole et de laisser un petit message aux téléspectateurs: “Bravo et merci à tous d’avoir cuisiné pendant toutes ces semaines avec nous, a débuté Cyril Lignac avant de poursuivre avec la voix tremblotante. […] Vous allez me manquer” a-t-il commencé par dire. Le chef est allé plus loin ensuite en profitant de l’occasion pour dévoiler la date de retour de “Tous en Cuisine” : “On fait un petit break, je travaille mes petites recettes et Jérôme répète ses textes, ses chansons et on revient pour Noël, pour se régaler et préparer les dîners de fêtes ensemble” a-t-il notamment déclaré.

Alimentation: Après Cyril Lignac, c’est Jérôme Anthony qui a pris la parole et expliquer être impatient d’être de retour au fourneau avec son ami et collaborateur : “Merci mon Cyril pour toutes ces recettes, merci à tous, on vous embrasse, on vous aime fort et on vous retrouve vite, pendant les vacances de Noël et plus encore !”. Vous l’aurez donc compris, l’émission préféré des français sera bel et bien de retour dans les quelques semaines. Préparez-vous à faire des bûches et d’autres repas festifs.