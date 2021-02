Alimentation: Ces 14 aliments qui boosteront votre moral, recommandés par les nutritionnistes

Si vous le saviez pas, l’alimentation joue un rôle important sur l’humeur. Et justement, dans cet article, la rédaction de LD People a décidé de vous faire une liste des aliments qui son importants pour notre moral.

La nourriture est l’alliée de notre moral

En cas de baisse de moral et de dépression chronique ou passagère, certains nutriments sont à privilégier. En effet, tous les nutriments dont le cerveau a besoin pour créer les neurotransmetteurs se trouvent dans les aliments : « Pour rebooster son moral et lutter contre la déprime qui se caractérise par des envies moindres de faire les choses, un moral moins bon, il est judicieux de faire attention à son alimentation, car il y a un lien entre ce que l’on mange et le fonctionnement du cerveau » a notamment déclaré le Dr Florian Ferreri, psychiatre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @_nature_love_44

Il va s’en dire que l’on bannit évidemment tous les aliments comme la pizza, les chips, les kebabs etc..La première chose à faire pour éviter d’avoir le moral dans les chaussettes, c’est de mettre un peu de joie dans son assiette et d’utiliser nos connaissances pour rendre sa vie plus facile. Ainsi, on se dirigera naturellement vers les acides gras essentiels ou oméga-3, des vitamines B9, B12 et B6 et de certains acides aminés essentiels comme le tryptophane.

Les aliments qui vous feront du bien

Une carence en oméga 3 est susceptible d’entraîner un épisode dépressif. Les poissons sont une bonne source d’oméga 3. Cuisinez du hareng à l’huile, du saumon frais, ou une bonne tranche de thon et vous verrez que ça va aller mieux tout de suite. Pour pallier le manque de magnésium, qui favorise le stress, nous vous proposons d’aller faire un stock de fruits secs, type amandes ou noix de cajou par exemple. La banane est également bonne pour le moral puisqu’elle contient du tryptophane, des vitamines B, du magnésium mais surtout du potassium.

Des études montrent que le chocolat a de nombreux effets positifs sur notre moral. Il aurait des vertus euphorisantes dû à la présence de substances dans le cacao telles que l’anandamide. Après ingestion de chocolat, cette molécule est absorbée par le sang et va procurer une sensation de plaisir. Enfin autre aliment plaisir, c’est le café. Selon des recherches, boire du café rendrait plus heureux. Par ailleurs, le vin rouge fournit également des tonnes d’antioxydants qui sont bénéfiques pour le cerveau et le cœur. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.