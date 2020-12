Alimentation : cette erreur énorme que nous faisons tous avec le beurre, et qui devient néfaste pour notre santé

Dans beaucoup de pays, le beurre fait partie de l’alimentation de base. Néanmoins, ce produit doit être consommé avec certaines précautions. Très riche en matière grasse, il existe quelques astuces pour ne pas en faire un ennemi de votre santé. Dès lors, il n’est pas question de le bannir de votre régime alimentaire. Par contre, il faudra vous montrer prudent lors de son utilisation. LD People vous livre quelques conseils pour le consommer à bon escient !

Le beurre oui ! Mais dans une alimentation équilibrée

Tout dépend également de sa qualité

En France, le beurre est une denrée très consommée. D’ailleurs, il se cache dans un bon nombre d’aliments utilisés régulièrement. Par exemple, cette matière grasse animale se retrouve dans beaucoup de desserts ou de pâtisseries : crème pâtissière, viennoiseries, cake, etc. De plus, il fait partie des matières grasses les plus utilisées pour la cuisson dans notre alimentation quotidienne. Si on rajoute à ça, sa consommation sur le pain par exemple, le beurre se retrouve partout dans notre alimentation de base. Dès lors, quelques mesures de prudence s’imposent.

Car ce produit laitier peut effectivement avoir des conséquences sur le système cardiovasculaire. Comme tous les produits riches en lipides, il peut à la longue faire augmenter votre cholestérol et finalement boucher vos artères. Dès lors, LD People vous recommande de l’utiliser avec modération. Comme toujours, la qualité du produit de base reste essentiel. Alors que vous le consommiez doux ou salé, privilégiez un beurre de qualité. Comme avec tous les produits de base de votre alimentation, la sélection se révèle essentielle.

À froid ou à chaud ?

Utiliser à froid, le beurre garde toutes ses propriétés nutritives bénéfiques pour votre alimentation. Il est d’ailleurs un allié essentiel dans de nombreuses préparations culinaires françaises. Il sert notamment à agrémenter votre pain ou rentre dans la confection de nombreux plats sucrés. Mais le beurre est également utilisé à chaud. Comme dans l’élaboration d’une sauce béarnaise. Dès lors, il faudra l’utiliser de manière clarifiée. C’est-à-dire le faire chauffer à une température suffisante pour en enlever le petit-lait. Ainsi, il sera plus digeste et moins riche en calories. Mais le beurre sert également pour la cuisson d’un grand nombre de produits de votre alimentation. En effet, il est souvent utilisé pour rôtir une viande, passé un poulet au four ou même pour faire une simple omelette.

Mais dans ce cas-là, quelques règles de prudence s’imposent. Le beurre peut effectivement devenir toxique à une certaine température. Dans plusieurs recettes de grands chefs, il vous est conseillé de l’utiliser « noisette ». Cela veut dire qu’il prend une jolie coloration brune. Mais en aucun cas, il ne faut dépasser ce stade. Car au-dessus de 120 degrés, le beurre devient alors dangereux pour votre santé. Pire, il se révèle cancérigène ! Une des astuces employées par les chefs étoilés, est de le diluer avec un peu d’huile végétale. Par exemple, vous mettez du beurre dans une poêle et y ajouter un peu d’huile d’olive. Dès lors, cela empêchera le beurre de monter trop rapidement en température. En définitive, ne bannissez pas le beurre de votre alimentation ! Mais utilisez comme un vrai aliment réconfortant à utiliser avec modération !