Alimentation: Comment faire pour bien protéger ses reins, quelle alimentation adopter!

Alimentation: Certains aliments sont meilleurs pour vos reins que d’autres, ça va s’en dire. Et pour ne pas voir la survenue de maladies comme l’hypertension artérielle ou le diabète, il vous faudra une alimentation équilibrée. Dans cet article, la rédaction de LD People va vous expliquer sur quoi il faut faire attention.

Alimentation : Limiter la consommation de graisse, de sel, de sucre

La composition et l’équilibre de notre organisme reposent entre autres sur le fonctionnement de nos deux reins. Si vous ne le saviez pas, nous pouvons vous dire qu’à partir de 40 ans, la filtration rénale commence à diminuer d’environ 1% par an. A long terme évidemment, le risque de développer une maladie rénale est très élevée. Et justement, manger trop salé favorise ce genre de maladies. En effet, il ne faut absolument pas ajouter de sel dans ses plats et on le remplace par des épices, des herbes aromatiques, des condiments comme exhausteurs de goût.

Pour rappel, un maximum de 6 à 7 g par jour conviendrait mieux à la santé des reins. Evidemment, le sel n’est pas la chose à éviter. Les reins souffrent également de l’excès de graisse, même lorsqu’il n’y a ni diabète ni hypertension. L’apport en protéines et en lipides doit également être modéré car ces macromolécules sont filtrées par les reins. Un excès de ces nutriments peut surcharger cet organe filtrant. Enfin, il faut limiter sa consommation de sucre et notamment de fructose raffiné et sa consommation de boissons gazeuses.

Manger équilibré et boire beaucoup d’eau

Le calcium contribue à la régulation de la pression artérielle. Il est donc indispensable pour nous. Les apports recommandés sont de 900 milligrammes par jour et tout au long de la journée. L’organisme a également besoin de 1,5 litre d’eau par jour, en moyenne. En général, il n’y a pas besoin d’aller au-delà de cette recommandation sauf en cas de forte chaleur, de transpiration. Pour purifier cet organe vital, voici cinq aliments à consommer au quotidien :

Le citron

L’huile d’olive

La betterave

La pastèque

La pomme