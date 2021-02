Alimentation: 5 aliments à éviter qui entraînent un gonflement du ventre !

Alimentation: Après avoir déjeuné ou dîné, il est de temps en temps nécessaire de se déboutonner le pantalon car on peut avoir le ventre un peu gonflé. C’est très souvent assez désagréable. Pour éviter ce genre de moment délicat, il faut éviter certains aliments et regarder de près ce que l’on consomme. LdPeople vous éclaire sur le sujet et vous dévoile 5 aliments à éviter pour réduire les inconforts digestifs et les gonflements.

Alimentation: Les crudités

Les crudités sont souvent très prisées des personnes qui font attention à leur ligne. Ces aliments sont particulièrement riches en vitamines mais aussi en sels minéraux. Deux éléments primordiaux pour que notre corps fonctionne au mieux. Néanmoins, mieux vaut en manger de manière modérée si on a l’habitude d’avoir des ballonnements. En effet, les crudités sont souvent très riches en fibres compliquées à digérer et peuvent irriter l’intestin. Pour réduire le gonflement du ventre tout en mangeant des légumes crus, il est recommandé de procéder à un pelage des crudités. En général, c’est la peau qui est indigeste. Il faut aussi les découper en petit morceau pour assurer une bonne digestion.

Les crucifères

Les amateurs de légumes ont tendance à manger des crucifères. Dans cette catégorie, on va trouver des choux, des brocolis, des choux fleurs. Ceux-ci contiennent une forte quantité de raffinose. Il s’agit d’un sucre complexe qui peut souvent entraîner des pets et des ballonnements. Ces aliments sont en général difficiles à digérer car ils nécessitent beaucoup de bactéries. Les personnes qui les consomment ont tendance à rejeter beaucoup de gaz. A éviter avant un rendez-vous amoureux !

Alimentation: Les légumineuses

Afin de conserver un ventre parfaitement plat suite à un repas, il est conseillé de diminuer la quantité de légumineuses consommée (pois chiches, lentilles, haricots blancs…). En effet, la décomposition de ces aliments est assez lente. Cela entraîne une production de gaz, de méthane et cal provoque un gonflement au niveau de l’intestin et donc des ballonnements.

Les poireaux

On peut mettre les poireaux, mais aussi les asperges dans la catégorie des aliments qui font gonfler le ventre. En effet, ces légumes comptent des hémicelluloses et de la cellulose. Il s’agit de fibres insolubles qui sont compliquée à digérer. Ainsi, il est conseillé aux individus possédant des intestins délicats de manger des légumes transformés en velouté ou bien en purée.

Les tomates

Parmi les aliments qui contribuent à un gonflement du ventre, les tomates figurent en bonne position. En effet, celles-ci contiennent des pépins. C’est aussi le cas des raisins et des groseilles. Les pépins de ces fruits peuvent se caler à l’intérieur de la muqueuse et entraîner des irritations. Pour faire face à ce phénomène, les cellules vont produire du gaz.

Bref, LdPeople vous a dévoilé les aliments qui peuvent potentiellement provoquer des ballonnements. Il faut donc adapter son alimentation le mieux possible. D’ailleurs, de plus en plus les Français et les Françaises prennent garde à ce qu’ils consomment. Ils évitent les aliments transformés par exemple.