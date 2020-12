Alimentation: La meilleure astuce surprenante pour cuire vos lardons sans four ni poêle

Au fil des siècles et des décennies, l’alimentation des populations a considérablement évolué. Ces changements en profondeur sont principalement dus au mode de vie bien différent du passé. Grâce à des nouvelles techniques, la cuisine est devenue plus simple et surtout plus rapide. Ainsi, le micro-ondes est aujourd’hui un allié indispensable de tous les foyers. Dès lors, LD People vous explique comment l’utiliser de manière parfois surprenante. On vous livre ici une astuce pour cuire vos lardons sans l’aide d’un four traditionnel ou d’une poêle!

Alimentation au micro-ondes : un moyen facile à condition de respecter certaines règles

L’importance du mode d’utilisation

Aujourd’hui, très rares sont les maisons dans lesquelles il n’y a pas un micro-ondes. Car ce four se révèle très pratique pour réchauffer les aliments. Néanmoins, son utilisation ne s’arrête pas là. Puisqu’il peut également se révéler d’une aide précieuse pour une alimentation de qualité. Par exemple, savez-vous qu’il est possible de cuire votre foie gras au micro-ondes ? Un grand nombre de sites sur Internet parlent d’ailleurs du sujet. Mais les performances de cet électroménager ne s’arrêtent pas là.

Vous pouvez également utiliser cette méthode de cuisson pour par exemple cuire vos pommes de terre. Déposez les crues dans une assiette et ajouter un décilitre d’eau. Assaisonnez selon votre goût et couvrez-le tout d’un papier film bien hermétique. Après quelques minutes au micro-ondes, vos pommes de terre seront cuites et surtout fondantes. Très utilisés dans l’alimentation quotidienne, les lardons peuvent également être grillés dans cette boîte devenue magique. LD People vous explique comment réaliser ce tour de force grâce à quelques conseils bien utiles.

Des lardons croustillants et rapidement exécutés

Le lard sous toutes ses formes rentre régulièrement dans l’alimentation de bon nombre de populations. Certains sont même de véritables mets d’exceptions. Ainsi, le lard de Colonnata connu pour sa particularité d’être parfaitement blanc est une denrée très recherchée en Italie. Consommé sous de nombreuses manières, il est généralement grillé à la poêle ou rôti au four traditionnel. Cependant, il existe également une méthode très facile de le réaliser au micro-ondes. Choisissez-le d’abord fumé ou salé selon votre goût. Ensuite, déposez vos lardons sur une feuille de papier absorbant. Placer le tout sur une assiette et enfournez au micro-ondes en réglant la puissance sur 750 watts. Positionnez votre timer sur 2 minutes et patientez. Grâce à cette astuce, vos petits morceaux de lard seront croustillants, mais ne baigneront pas dans leur gras.

En effet, le papier absorbant va fonctionner comme une réelle éponge et retenir toute la graisse. Dès lors, cette technique vous assurera une alimentation saine en limitant les lipides, cause d’un grand nombre de problèmes de santé. Une fois ces lardons parfaitement préparés, ils pourront être intégrés dans un grand nombre de préparations. En effet, ils agrémentent parfaitement vos quiches, vos pâtes ou encore vos plats à base de viande. Grâce à cette technique, il ne vous sera donc plus nécessaire de sortir trois ou quatre poêles dans votre cuisine pour effectuer une simple recette. Ainsi, votre micro-ondes peut devenir un outil très pratique dans votre alimentation quotidienne. Vous avez aimé cette astuce ? Bientôt, LD People devrait vous livrer de nouvelles astuces sur : comment utiliser votre micro-ondes pour des recettes étonnantes !