Alimentation : notre meilleure technique surprenante afin de cuire vos lardons sans poêle ni four

Alimentation: Si vous êtes un fin gourmet, vous avez sans doute l’habitude d’agrémenter certains de vos plats de lardons. Il existe une astuce très pratique qui permet de les faire cuire très rapidement sans avoir à utiliser un four ou une poêle. On vous en dit plus.

Lorsque l’on cuisine au quotidien, les lardons apportent beaucoup de goût à une multitude de recettes. Pour réaliser ces recettes, il est nécessaire de faire cuire les lardons et c’est parfois un peu fastidieux. La cuisson est tout un art. Ainsi, avec une cuisson classique, à la poêle, il est nécessaire de faire cuire les lardons à température modéré afin qu’ils soient correctement saisis et vraiment cuits au cœur. Si on met le feu trop puissant, les mets brûlent vite, le gras ressort rapidement et la viande devient sèche. Il faut faire preuve de beaucoup de doigté. Mais, une astuce originale permet de cuire les lardons sans four ni poêle.

Alimentation: Une astuce très utile

Pour les personnes qui souhaitent aller vite et ne veulent pas perdre de temps. Il est difficile de le croire mais il est possible de faire cuire les lardons en les plaçant au micro-ondes. Une invention vraiment utile. Cet appareil permet de cuire une multitude d’aliments comme des légumes, du poisson ou des pommes de terre. Pour la cuisson des lardons au micro-ondes, c’est enfantin. Il suffit d’une femme de sopalin et voici la méthode :

– Procédez à l’ouverture de votre barquette de lardons

– Mettez un morceau de papier absorbant dans un plat ou une assiette

– Placez les lardons dessus en les répartissant bien

– mettrez la puissance du micro-ondes à 700W et vous pouvez lancer pour 2 minutes de cuisson.

Des lardons allégés

Alimentation : Avec ce procédé de cuisson, les lardons vont cuire et le gras va sortir et être rapidement absorbé par la feuille absorbante. Ainsi, on obtient des lardons cuits parfaitement et surtout, très pauvres en gras, ce qui est un atout non négligeable. Les cuisiniers amateurs peuvent utiliser ces lardons très peu caloriques dans une multitude de recettes telles que des omelettes, des salades, des pâtes ou même des gratins. Cette astuce mérite vraiment d’être connu du plus grand nombre. C’est aussi très pratique lorsque l’on veut préparer un plat rapidement le midi. Ces dernières années, les Français consacrent de moins en moins de temps au repas du déjeuner. L’autre atout de cette recette est la faible teneur en calorie.

Alimentation : Il est très important de manger sain aujourd’hui alors que l’obésité se développe de plus en plus dans notre société. Il faut que les Français apprennent à manger moins gras et moins sucré. Des campagnes de prévention sont diffusées régulièrement à la télévision. C’est une question de santé publique majeure. Le sujet est aussi pris très au sérieux par le gouvernement qui mène une politique de prévention auprès des élèves dans les écoles et les collèges. L’obésité entraîne le développement d’autres maladies qui peuvent avoir des conséquences graves.