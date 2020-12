Âmes sensibles s’abstenir! Alix de Koh-Lanta est blessée (photos), ses demandes de conseils!

Depuis plus d’un mois l’aventurière traine une méchante blessure ! Alix a voulu révéler les photos sur Instagram, afin de pouvoir demander des conseils à ses fans pour guérir plus vite ! LD People vous raconte plus en détails cet événement.

Alix de Koh-Lanta, Les 4 Terres (2020), Alix Noblat, adorée du public, n’a pas eu de grave blessure lorsqu’elle était naufragée.

C’est en revenant de tournage, y a plusieurs semaines, qu’elle s’est fait assez mal et ce n’est pas très joli à voir.

Depuis longtemps, elle postait en effet de magnifiques photos, prises lors de son séjour en Guadeloupe avec un autre aventurier, Mathieu, que l’on suppose être son compagnon. Lundi 28 décembre 2020, elle a étonné de nombreux followers, en postant en story des photos intrigantes.

En effet la jeune sapeur-pompier d’Aubagne a publié une photo de son doigt cassé, visiblement sa blessure mettra du temps à se résorber.

Son doigt a été cassé il y a plus d’un mois et en “l’état actuel », ce n’est pas beau à voir.

Elle indique à l’aide de flèches dessinées sur une des photos, les différentes parties de son ongle déchiqueté, séparant ainsi l'”ancien ongle” et la “partie molle qui fait vraiment mal“. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ▪️Alix Noblat▪️ (@alixkohlanta)

Alix révèle également sur cette photo un plan pris de profil sur lequel on observe le bout de son doigt extrêmement abîmé et plus en détails.

Alix a légendé ce post en demandant à ses followers des “idées pour accélérer la repousse” en précisant : “Remèdes naturels uniquement, les jean mich chimiste aux gros biceps, calmez-vous.““Il est trop moche mais je t’aimerai quand même. » précise Alix concernant son doigt et malgré cette blessure, que beaucoup ne peuvent certainement pas regarder.

Mais outre l’aspect esthétique, cela fait aussi très mal, on lui souhaite alors un rétablissement des meilleurs.

Concernant les rumeurs quant à son couple avec Mathieu, rien est moins sur mais après qu’ils se sont envolés pour un séjour idyllique en Guadeloupe, avec un programme idyllique : plongée sous-marine, découverte de l’île, séance de photos à la piscine, etc… leurs admirateurs se sont posés une seule et meme question : sont-ils en couple ?