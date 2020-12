Alix et Mathieu (Koh-Lanta) inséparables et complices, une nouvelle aventure commence!

Alix et Mathieu sont deux aventuriers de Koh-Lanta qui ont décidé de passer encore du temps ensemble. Tous les deux issus de la tribu du Sud, ils sont devenus très proches. Encore aujourd’hui, ils prouvent qu’ils le sont restés en partant en vacances ensemble. Avec LDPeople, découvrez les premières images de leur arrivée en Guadeloupe. Car si Alix souhaite garder sa vie privée pour elle, les abonnés Instagram des aventuriers peuvent compter sur Mathieu pour vendre la mèche. Les fans aimeraient savoir si il y a plus de l’amitié qui est à l’œuvre dans cette relation. Et peut-être que nous en apprendrons davantage grâce à leurs partages sur les réseaux sociaux !

Alix et Mathieu offrent du rêve à la pelle à leurs abonnés Instagram

Alix et Mathieu sont de grands sportifs qui ont soif d’aventures. Tous les deux se sont alors rapidement bien entendus dans Koh-Lanta. Tant et si bien qu’ils sont donc restés très proches même à la fin de l’émission. Après le prime de la finale qui donnait Alexandra gagnante, ils ne se sont alors pas quittés. Non pas qu’ils prévoyaient de rentrer dans le Sud ensemble. Mais bien plutôt parce qu’une nouvelle aventure les attendait. Sur Instagram, ils s’amusaient à tenter de faire deviner leurs fans leur destination.

Et dans leurs récentes stories, c’est donc en Guadeloupe que l’on retrouve le duo. Alix et Mathieu sont arrivés à bon port, bien décidés à prendre du bon temps. Décor paradisiaque, eau turquoise cristalline et nage avec les tortues, de quoi donner envie à leurs abonnés de partir en vacances bien loin de la France. En effet, les voilà revenus en été alors que nous sommes coincés en hiver. Une destination de rêve idéale en fin de compte.

Koh-Lanta : Une aventure d’un nouveau genre s’installe dans la vie des aventuriers

Alix et Mathieu intriguent leurs fans sur les réseaux sociaux. Le duo forme-t-il un couple ou sont-ils simplement des amis ? Impossible d’en avoir le cœur net. D’autant qu’Alix a clairement fait savoir aux médias qu’elle ne comptait pas déballer sa vie privée aux yeux de tous. Pourtant, la curiosité de leurs fans grandit proportionnellement avec la notoriété des aventuriers. Alors, LDPeople mène l’enquête pour ses lecteurs. Mais ce ne sont que de superbes images du duo que nous avons à vous rapporter. Pas davantage d’indices sur la vie privée d’Alix et Mathieu en somme. Quoi que bien qu’ils soient amis, il est tout à fait plausible que l’amour naisse en eux pendant leurs vacances si ce n’est pas déjà le cas.

C’est une nouvelle aventure paradisiaque donc qui commence pour Alix et Mathieu. Fini la survie, la stratégie et le dépassement de soi propre à Koh-Lanta. Le duo va profiter de vacances bien méritées, à deux, en Guadeloupe. En revanche, il n’est pas dit qu’ils vont laisser de côté la compétition. Tous les deux des athlètes accomplis, ils partagent ce goût pour l’aventure et pour le challenge. Mais en attendant, les images qu’ils proposent à leurs abonnés sont calmes et relaxantes. De superbes tortues nagent près d’eux et ce n’est que le début de leur voyage.