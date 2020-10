Alix (Koh-Lanta) brise le silence et nous dit tout sur sa sexualité !

Alix interpelle les téléspectateurs de Koh-Lanta. Son physique, son mental et sa détermination impressionne tout le monde. Certains vont même la trouver beaucoup trop virile pour ne pas avoir des penchants pour les femmes. Mais quitte à décevoir le public, Alix va mettre les choses au clair et avouer préférer les hommes. En effet, de nombreux internautes se posaient la question. Alors, pour que les gens puissent s’intéresser vraiment à l’aventure plutôt qu’à a vie sentimentale, elle va répondre à la question “que tout le monde se pose”.

Alix impressionne et intrigue le public de Koh-Lanta

Alix fait partie de l’équipe du Sud. Pompier volontaire, coach sportive et amatrice de cross fit, l’aventurière a une carrure imposante. De plus, elle n’a pas le tempérament d’une personne qui se laisse aller à ses émotions. Alix sait se concentrer sur ses objectifs et agir avec méthode et efficacité pour les atteindre. La jeune femme est en passe de devenir la candidate favorite pour la victoire de Koh-Lanta. Et jusque là, c’était souvent des hommes qui avaient ce rôle. Cela aura peut-être conduit les fans à imaginer qu’Alix pouvait avoir un côté masculin plus prononcé ? En tout cas, ses fans étaient nombreux à se demander si elle n’allait pas bientôt faire son coming out.

Alix elle est lesbienne non ? #KohLanta — Love ♡ | 🇫🇷🇫🇷🇫🇷✝ (@PetiteM_) September 25, 2020

ai stalké l’insta de alix de koh lanta et ya aucune preuve qu’elle est hétéro ce qui est une preuve qu’elle est lesbienne — folklore solène (@iknowtheendmp3) September 25, 2020

L’aventurière se dévoile et fait taire les rumeurs

Devant les doutes affirmés des internautes, Alix devait mettre les choses au clair. Non pas que cela regarde vraiment tout le monde, elle préférait mettre un terme aux rumeurs. Ainsi, elle partagea un message sur Twitter le 25 septembre dernier, indiquant à qui peut la lire qu’elle préfère les hommes.

La communauté LGBT vous me faites rêver avec vos ” sit on my face challenge ” je suis flattée, mais sorry je suis hétéro💛💙#laquestionquetoutlemondeseposeapparement — Alix Kohlanta (@alixkohlanta) September 25, 2020

Il faut dire qu’Alix a mis en émoi beaucoup de monde suite à l’épisode de vendredi dernier. Des femmes qui aiment les femmes et des hommes qui aiment les femmes, auraient bien aimé pouvoir faire des avances à l’aventurière. Mais la jeune femme, aussi flattée soit-elle, préfère couper court aux espoirs de ses followers. Seuls les hommes ont leurs chances avec Alix. Mais il ne suffira pas d’être un homme pour la séduire. En effet, l’aventurière de Koh-Lanta a les idées claires sur ses envies et ses attentes. De plus, bien qu’elle explicite ses goûts, Alix ne précise pas si elle est célibataire ou non.

Pour se recentrer sur la compétition que représente Koh-Lanta, Alix est un atout pour la tribu du Sud. En tant qu’individu mais aussi en tant que stratège. Car elle sait diriger une équipe vers la victoire et la motiver pour l’atteindre. Sur les réseaux sociaux, les internautes comparent Alix à Hulk ou encore à The Rock. Elle est l’une des grandes favorites de l’aventure.