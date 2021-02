Alix (Koh-Lanta) créée le buzz: ses fans la comparent à Lady Gaga, son véritable sosie? C’est vraiment troublant

Découverte dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, Alix continue de faire parler d’elle. En effet, la jeune femme ne cesse de s’exposer sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de sa communauté. Aujourd’hui, ses dernières publications font encore l’événement. D’ailleurs, certains de ses fans n’hésitent pas à la comparer à l’une des plus grandes stars de la chanson américaine. Pour l’un de ses followers, elle serait même la copie conforme de la célèbre Lady Gaga. LD People revient sur le parcours de la jeune femme et sur les réactions de son public.

Alix (Koh-Lanta, Les 4 Terres) : le sosie d’une icône

Des fans très élogieux

Alix devient elle aussi peu à peu une véritable star, depuis sa sortie de Koh-Lanta. Ainsi, la jeune sapeur-pompier, originaire du sud de la France, ne cesse de faire la une de l’actualité des réseaux sociaux. D’ailleurs, elle est plus que très active sur son compte Instagram. Régulièrement, elle n’hésite pas à publier de splendides clichés la mettant réellement en valeur. D’ailleurs, son public paraît ne pas être insensible à ses atouts. Elle réussit même à mettre le feu sur la toile grâce à des clichés toujours des plus envoûtants. Elle n’hésite pas non plus à se montrer dans des tenues légères lors de ses séjours à la plage, comme il y a quelque temps durant des vacances en Guadeloupe.

À chacune de ses sorties, ses followers sont ravis. Et les commentaires sont très souvent assez élogieux pour l’ancienne aventurière de Koh-Lanta, Les 4 Terres. D’ailleurs, certains n’hésitent pas à se lancer dans des comparaisons plutôt flatteuses pour la jeune femme. Ainsi, Alix a été récemment comparée à la célèbre chanteuse, Lady Gaga. LD People revient sur la réaction d’Alix, une fois de plus remplie d’humour. En effet, la belle bonde venue d’Aubagne est toujours capable de beaucoup d’auto dérision.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ▪️Alix Noblat▪️ (@alixkohlanta)

» Oui, c’est encore moi «

Récemment, Alix recevait un autre compliment du même genre. Ainsi, l’un de ses follower lui trouvait beaucoup de similitudes avec une actrice très connue. Pour lui, l’aventurière de Koh-Lanta et l’interprète de la Guerrière Lagertha dans la série Vikings ont véritablement les mêmes traits. Alix Noblat serait donc le parfait sosie de Katheryn Winnick. » Comme un air de ressemblance non ? Non parce que depuis que j’ai commencé Vikings, c’est Alix que je vois, pas Lagertha, je suis désolée « s’amusait une internaute. D’ailleurs, Alix a elle aussi eu beaucoup d’humour sur cette réaction : » Bon ok, c’est bien moi « .

Mais il y a quelques jours, ses abonnés la comparaient une fois de plus à une autre star. Ainsi, l’une de ses followers lui trouve beaucoup de ressemblance avec la chanteuse et comédienne Lady Gaga. Comme à son habitude, Alix n’a pas manqué de réagir à ce joli compliment. Avec beaucoup d’humour, elle paraissait en tout cas flatter la comparaison. Et elle prend beaucoup de joie à en jouer. Lorsque cette fan lui écrit ce message : » Excusez-moi pardon, je suis la seule à l’avoir remarqué ? « , Alix n’hésite pas à lui répondre : » Oui, c’est encore moi « . Preuve une fois de plus que l’ancienne gloire de Koh-Lanta peut compter sur ses followers pour la couvrir de compliments.