Alix (Koh-Lanta) en DEUIL: à son retour des îles Fidji, elle découvre à la Tv la mort tragique de son ami

L’aventurière Alix enterre ses proches à la chaîne. C’est une bien triste et douloureuse année pour cette candidate de “Koh-Lanta, Les 4 Terres”. La sapeur-pompier volontaire a perdu sa sœur, qui s’est donnée la mort puis son partenaire de jeu Bertrand-Kamal, qui n’a pas survécu à un cancer. Et maintenant, c’est à la mort d’un ami de longue date qu’elle est confrontée à son retour des îles Fidji !

A peine le pied posé en France, de retour des îles Fidji, Alix fait à nouveau face à la mort. La vie lui aura donné peu de répit. Dans le jeu de survie de TF1, l’aventurière aura tout donné. En effet, elle voulait dédier cette aventure à sa sœur. Toutes ses victoires, c’était pour elle. Dans la rédaction de LDpeople, nous avons suivi son brillant parcours et ses prouesses nous ont souvent étonnés. Alix a quand même résisté jusqu’au 6 novembre 2020, jour de son élimination !

“ La première information télévisée que je revois à mon retour des Fidji était pour ta disparition tragique.”

Ce mardi 1er décembre 2020, Alix partage en story sur Instagram la triste découverte qu’elle fait à la télévision. A cette occasion, elle rend hommage à l’être cher qu’elle vient de perdre. “Nono. La première information télévisée que je revois à mon retour des Fidji était pour ta disparition tragique. Koh-Lanta faisait partie de tes rêves. Aujourd’hui je suis encore plus reconnaissante et fière de l’aventure que j’ai vécue. On pense fort à toi“, a-t-elle écrit avec émotion. Sur le cliché en noir et blanc, on découvre un pompier.

View this post on Instagram A post shared by ▪️Alix Noblat▪️ (@alixkohlanta)

Il meurt alors qu’il secourait les sinistrés des intempéries dans le Var.

Son ami aujourd’hui décédé se nomme Norbert Savornin. Il officiait en tant que sapeur-pompier au centre de secours de Martigues. C’est dans ce centre qu’Alix travaille également. Mais il a tragiquement disparu à 44 ans, lors du crash de l’hélicoptère de la Sécurité civile le 1er décembre 2019 à Marseille. Lors de ce vol, il avait alors pour mission de secourir les sinistrés des intempéries dans le Var. Le pompier n’a pas survécu. Décoré à titre posthume chevalier de la Légion d’honneur, il laisse derrière lui sa femme et ses deux enfants.

Source : Pure People / Instagram

Un an après la disparition de cet ami proche, Alix a du mal à se remettre de ses émotions. Il faut dire qu’elle ne s’attendait pas à voir son visage à la TV. Et chez LDpeople, on la comprend. Mais la sapeur-pompier a su montrer qu’elle était une femme forte. Elle a remporté de nombreuses épreuves de Koh-Lanta en pensant à sa sœur suicidée mais également à sa grand-mère morte des suites d’une maladie.

Vendredi 4 décembre, les fans de l’émission présentée par Denis Brogniart pourront découvrir le gagnant de cette dernière saison. Qui de Loïc, Brice ou Alexandra remportera Koh-Lanta, Les 4 Terres ? Le suspense n’a jamais été aussi grand !