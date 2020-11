Alix (Koh-Lanta) en voyage avec une amie, elles montrent leurs postérieurs sans vêtements

Alix ne manque pas d’enflammer la Toile avec des clichés de ses vacances. Aventurière dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, la jeune femme est beaucoup plus attrayante sur son compte Instagram que dans l’émission. En effet, cela n’échappe pas aux fans de Koh-Lanta que les aventuriers et les aventurières dégustent dans l’émission. Les retrouver sur les réseaux sociaux c’est donc important pour eux, ils s’assurent qu’ils vont bien et leurs apportent du soutien. Cependant, ce sont parfois eux qui se retrouvent surpris par les attentions des candidats. Car Alix, comme d’autres aventuriers, n’hésite pas à se mettre en valeur comme jamais sur Instagram.

Alix expose son postérieur dans une photo de cet été pour mieux apprécier l’hiver approchant

Dans l’une de ses récentes publications, la jeune femme remonte le temps pour proposer une image de ses vacances à ses fans. Dans la grisaille de l’hiver approchant et en plein deuxième confinement, voilà de quoi réchauffer les cœurs. Mais si cette publication d’Alix fait autant parler d’elle c’est parce que l’aventurière dévoile une partie de son intimité aux yeux de tous. En effet, en vacances avec l’une de ses amies, le corps à moitié immergé dans l’eau d’une piscine, elles tournent le dos à l’objectif et exposent fièrement leurs postérieurs musclés. De quoi épater les fans de la coach sportive qui restent ébahis devant une telle vision.

Alix ne craint pas les attaques sur son physique aujourd’hui. Elle a travaillé ses peurs et ses doutes au corps à corps et n’est pas peu fière du résultat. Mentalement et physiquement, elle est une personne solide et dotée de convictions inébranlables. En effet, celui ou celle qui voudrait lui dire comment mener sa vie n’est pas encore né. Aussi, c’est avec fierté qu’elle partage cette image de son postérieur sur Instagram. Et elle n’a effectivement pas de quoi avoir honte grâce à ses efforts, son corps est sculpté à la perfection. Un remarque que lui feront d’ailleurs de nombreux abonnés dans l’espace réservé aux commentaires.

L’aventurière de Koh-Lanta n’a pas de quoi rougir

De plus, Alix ne partage pas cette image que pour recevoir des compliments ou s’afficher sur la Toile. En effet, comme tous les français, elle souffre du deuxième confinement mis en place par le gouvernement. Et pour couronner le tout, l’hiver approche et ce n’est pas la saison préférée de la jeune femme. Surtout lorsque l’on doit rester enfermé à domicile. Aussi, c’est pour mettre du baume au cœur de ses abonnés qu’Alix décide de ressortir ses photos de vacances.

La chaleur de l’été, la détente dans une piscine et la compagnie de son amie doivent effectivement manquer à l’aventurière de Koh-Lanta. Ses abonnés conçoivent presque tous que cet instant de “nostalgie” est fait pour leur remonter le moral. Mais certains et certaines ne manquent pas l’occasion de lui demander de se rhabiller. À ceux-là, Alix répond simplement qu’il est bien dommage qu’ils n’aient rien de mieux à faire de leurs vies que de tenter de la rabaisser. Avec humour et simplicité, Alix ne laisse personne lui dicter son comportement.