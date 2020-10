Alix (Koh-Lanta), "J'ai commencé à vraiment vriller quand..." Elle fait son mea-culpa!

La candidate de Koh-Lanta, Alix a véritablement explosé. La jeune femme avoue avoir été trop loin. Dans un live organisé le week-end dernier sur Instagram, Alix s’est confiée sur les derniers événements.

Depuis son apparition dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, cette femme pompière de 28 ans a marqué les téléspectateurs. Véritable combattante, l’aventurière originaire des Bouches-du-Rhône fait beaucoup parler d’elle dans le célèbre jeu de TF1. Elle a été très remarquée par sa grande force de caractère et son ambition débordante. Comme elle l’a expliqué, elle s’est entraînée durant de longs mois avant de participer à Koh-Lanta. Et elle est bien décidée à ne pas faire de la figuration.



Mais certains téléspectateurs ont trouvé qu’Alix a parfois un comportement trop autoritaire. Lors de cet entretien, l’aventurière est revenue sur son attitude. ” J’ai commencé à vraiment vriller quand Mathieu est parti. Je me suis dit ‘ je ne me cache plus, je rentre dedans ‘. Donc c’est vrai que sur les épreuves, je suis très fermée, déterminée. Je me suis dit que ça allait forcément jouer en ma défaveur “ a-t-elle expliqué. Avant d’avouer qu’elle parle parfois très sèchement aux gens. Mais elle a expliqué cette attitude par une lassitude face à certaines situations : “ Je n’en peux plus. Personne n’arrive à prendre de décision. Ça parlait dans tous les sens. Ça me tirait le cerveau donc au final, j’ai souvent dit ‘ on fait ça, ça et ça et basta ‘. Après, oui, je suis directive, mais si personne ne prenait le lead, ça partait dans tous les sens”.



Alix

Alix a également évoqué les réactions négatives des téléspectateurs lors de la dernière épreuve d’immunité ” J’étais dans ma bulle, vénère comme d’habitude. Je commence à m’énerver, car je suis très dure envers moi-même. J’ai crié, car je m’en voulais que mon corps soit si lent. Ma tête voulait avancer, mais mon corps ne suivait pas ” tente-t-elle d’expliquer à ses fans pour justifier son comportement. “Beaucoup de gens me disent que je manque d’humilité. Eh les gars, j’ai taffé fait pendant cinq ans, je ne voyais pas ma famille les week-ends. Je faisais des compétitions, j’avais les gardes à la caserne. Au final, c’était une consécration pour moi de gagner la première épreuve d’immunité individuelle. J’étais très fière de moi donc émotionnellement j’ai explosé (…) C’est tellement dur Koh-Lanta, les émotions sont décuplées. Ça ne se voit pas, mais on dort très mal la nuit, il fait très froid. Quand j’ai revu à la télé l’épreuve des pilotis, je me suis dit : ‘comment as-tu pu infliger autant de douleurs à ton corps “.

La manière d’être d’Alix a en effet surpris plusieurs téléspectateurs. Sa détermination a été régulièrement jugée comme de l’arrogance. Alix espère donc que ces dernières explications vont pouvoir convaincre ses détracteurs. Mais la jeune femme est tellement motivée et a tellement soif de victoire qu’elle écrase quelques pieds sur son passage. Et quand un internaute l’interpelle sur son rôle, en voulant jouer ” à la petite cheffe “, sa réponse est claire : ” Eh bien je me prends pour celle qui est clairement prête à TOUT pour emmener les JAUNES jusqu’à la réunification…” a-t-elle publié le 09 octobre dernier sur son compte Instagram. Visiblement, ni rien ni personne ne semble pouvoir arrêter Alix !