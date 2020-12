Alix “Koh-Lanta” : métamorphosée, Lola reste bouche bée !

Alix a pu retrouver l’un des responsables de son élimination lors du dernier conseil sur l’île de « Koh-Lanta », à la fois combative et déterminée.

Physiquement métamorphosée, la candidate a aussi suscité de fortes réactions de la part des autres aventuriers tout comme Lola.

D’après Denis Brogniart Alix est une véritable “Force de la nature“, et elle a été eu un parcours hors du commun dans l’aventure Koh-Lanta, Les 4 Terres.

Au quotidien, la jeune femme est pompier volontaire. Et suite à son élimination “assez amère », elle a pu discuter avec Dorian lors du dernier feu de camp sur l’île.

Ils ont alors pu régler leurs comptes en face à face

Capitaine des jaunes avant la réunification, Alix a pu régler ses comptes en face à face avec Dorian après sa défaite lors de la course d’orientation.

“J’ai une question pour Dorian. Je voulais savoir ce qu’il s’était passé dans ta tête pas forcément vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de ton aventure, de ton comportement, sur les stratégies. Pour moi tu m’as un peu déçue, je ne sais pas ce qu’il se passait dans ta tête à ce moment là ? » Lui a-t-elle demandée assez remontée.

DORIAN N’A PAS RECONNU ALIX

Dorian est surnommé Caliméro par Alix mais a pu se défendre des accusations qui lui était portées : « C’était pas non plus du fake les relations que j’avais avec les gens. C’est pas parce que j’appréciais les discussions avec toi que j’allais pas non plus pas voter pour toi le soir”, a-t-il répondu.

Sur le dernier feu de camp, Alix est apparue transformée, et elle a étonné certains aventurier dont Lola : »Je t’avais même pas reconnu Alix je me suis dit mais c’est qui ?” a-t-elle confié, amusée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ▪️Alix Noblat▪️ (@alixkohlanta)

Il faut dire qu’avant cela, les membres du jury final ont pris une douche et ont pu s’apprêter, avec du maquillage ou encore une coiffure.

Malheusreusement Alix est aussi en deuil suite à la disparition de son ami Norbert Savornin. Sur le plateau de TF1, elle s’est présentée très apprêtée, habillée avec une combishort de la marque Maison Nicole.

C’est d’ailleurs en story sur Instagram ce mardi 1er décembre 2020 que la camarade du regretté Bertrand-Kamal dans Koh-Lanta a évoqué le drame. “Nono. La première information télévisée que je revois à mon retour des Fidji était pour ta disparition tragique. Koh-Lanta faisait partie de tes rêves. Aujourd’hui je suis encore plus reconnaissante et fière de l’aventure que j’ai vécue. On pense fort à toi », pouvait-on lire en légende d’une photo.

Elle portait également des escarpins en cuir noir, ce qui l’a rendue d’autant plus sexy. Elle s’est montrée heureuse quant à la victoire d’Alexandra.