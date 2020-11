Alix (Koh-Lanta) nous montre son postérieur rebondi, elle enflamme la toile

Alix est l’une des aventurières de cette saison de Koh-Lanta : Les 4 Terres. Éliminée par ses camarades d’aventure lors d’un conseil, elle n’a pas moins de supporters. En effet, Alix était l’une des favorites pour remporter la victoire de l’émission présentée par Denis Brogniart. C’est peut-être d’ailleurs l’étendue de ses capacités sportives et son mental d’acier qui a conduit à son élimination. En effet, son potentiel effrayait sans doutes les autres aventuriers. Mais malgré son départ précipité de Koh-Lanta, Alix est heureuse de son parcours. Sur Instagram, elle a désormais de nombreux fans qui l’ont rejoint. Et elle ne manque pas de continuer d’affirmer son caractère bien trempé sur la Toile.

Alix impose son style partout où elle se trouve

Alix interpellait les fans de Koh-Lanta quand ils l’ont découverte dans cette nouvelle saison. La fascination et l’admiration qu’ils ont pour elle ne tari pas malgré son élimination. Sur son compte Instagram, elle cumule près de 62 000 abonnés qui la suivent. Coach sportive, les épreuves ne sont pas terminées pour la jeune femme. Sa passion et son travail combinés lui permettent de se présenter au top de sa forme. Le physique d’Alix suscite souvent de vives réactions sur la Toile. Ses muscles saillants d’abord mais aussi sa fine silhouette ne laissent personne indifférent. Mais alors lorsque l’ancienne aventurière de Koh-Lanta décide d’exposer son postérieur rebondi en premier plan de l’une de ses publications, elle provoque littéralement une émeute virtuelle.

Les internautes sont hypnotisés par la beauté de la jeune sportive. Alix est une femme de caractère qui sait ce qu’elle veut. Son tempérament de leader fait aussi son effet sur ses fans. Pas de doutes, si elle continue de poster des photos d’elle sur Instagram, sa notoriété ne devrait pas tarir. D’autant que c’était un choc de la retrouver sur Instagram après l’avoir découverte dans Koh-Lanta. En effet, les candidats maigrissent énormément durant l’émission.

Limités par les contraintes de la survie dans leurs sommeils et leurs nourritures, ils sont méconnaissables. Retrouver Alix en pleine forme sur Instagram était donc une belle surprise pour ses fans. Fini le regard inquiet d’Alix et ses sourcils froncés. Fini aussi ses larmes de stress et son sentiment de solitude en tant que meneuse. Alix se retrouve égale à elle-même avec une expérience formidable supplémentaire. Une expérience qui lui a appris à repousser ses limites physiques et mentales. Aujourd’hui, c’est donc une femme explosive d’énergie que ses fans retrouvent sur les réseaux sociaux.

Le compte Instagram de l’aventurière recèle des trésors pour ses abonnés

Justement, les fans d’Alix ne vont pas être déçus de la découvrir sous un aspect beaucoup plus intimiste. L’ancienne aventurière s’adresse régulièrement à ses abonnés à travers ses publications. Et à deux reprises, elle s’est octroyée le droit de présenter son postérieur sur Instagram. La première fois pour parler des femmes, de leurs différences et de leurs complexités. Et la deuxième fois pour se rappeler ses vacances alors que l’hiver approchait. Deux images qui mettent les fans d’Alix dans sacré état.

