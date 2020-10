Alix (Koh-Lanta) pose sans vêtements, elle fait tomber le haut et surprend la toile !

Alix est une aventurière redoutable. Capitaine de l’équipe des jaunes dans Koh-Lanta, elle est l’une des naufragées favorites du public. En effet, son caractère bien trempée et ses aptitudes sportives semblent capables de la porter vers la victoire. Mais rien n’est encore joué pour Alix et ses camarades d’aventure. Koh-Lanta réserve encore bien des surprises à ses fans. En revanche, malgré la diffusion actuelle du show, les candidats sont déjà de retour chez eux et assistent aussi à leurs exploits sur TF1 tous les vendredis soirs. Aussi, cela leur permet d’être actifs sur les réseaux sociaux. Et justement, Alix a impressionné la Toile avec une photo d’elle ne portant qu’un short et une paire de chaussures. Découvrez cette photo et pourquoi elle était importante pour Alix.

Alix rejoint la lutte contre le cancer grâce à une photo sur Instagram

Alix n’a pas habitué ses fans à prendre la pose pour recevoir des compliments. Tout du moins cela reste assez rare et elle garde en général tous ses vêtements. La jeune aventurière de Koh-Lanta est davantage dans l’action. Elle aime en effet surtout partager des images d’elle en train de faire du sport. Mais les efforts de la jeune femme ne se cantonnent pas à ceux qui sont physique. Elle est également prête à s’investir pour des bonnes causes. Avec un peu moins de 30 000 abonnés, Alix remercie Koh-Lanta pour lui avoir permis de gagner en visibilité. Ce n’était pas ce que la jeune femme recherchait mais elle peut effectivement s’en réjouir. Ainsi, elle peut faire passer des messages importants pour la santé notamment. Et c’est bien ce qu’elle fait en décidant de poster une image d’elle sans le haut.

En effet, Alix ne prendra pas le risque de se montrer de trop sur les réseaux sociaux. Alors, elle prend la pose de dos et levé sa brassière en l’air tel un drapeau. Pour le reste, elle ne porte qu’un short et une paire de chaussures de randonnée.

Une image qui va interpeller ses fans

Alix partage cette image afin de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer. Le mois d’octobre est généralement axé autour de ce sujet. Un message qui est tout à son honneur ! Et les plus attentifs auront sans doute remarqué que les crédits de cette photos sont attribués à Mathieu, un autre des aventuriers de Koh-Lanta. Les abonnés d’Alix se demandent donc si une romance ne serait pas en cours entre les deux candidats. Mais heureusement, cela ne vole pas la vedette, ni à son image, ni à son message. Un message pour une noble cause que les abonnés d’Alix saluent en masse.