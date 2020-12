Alix (Koh-Lanta) provoque une polémique, elle montre son postérieur dans l’eau (Wow)

Alix est repartie pour une nouvelle aventure après avoir participé à Koh-Lanta. Elle se trouve en Guadeloupe en compagnie de Mathieu, un autre des aventuriers de cette saison. Très active sur les réseaux sociaux, elle a partagé des images sublimes de son voyage. Mais l’une d’elle fait polémique, les internautes sont divisés. Dans cette publication, Alix pose en 2 pièces, de dos et face à une couché de soleil. Seul bémol pour certains, cette image met en valeur son postérieur et elle est alors taxée de vulgaire ou encore de se préparer à rejoindre des émissions de télé-réalité. LDPeople vous résume cette affaire qui fait s’affronter deux camps opposés dans la communauté Instagram de l’aventurière.

Alix prend la pose sur Instagram et provoque de vives réactions

Alix s’attendait à créer la polémique en partageant cette image. Mais ce ne sont pas les remarques des gens qui la feront changer son attitude. Elle avait déjà partagé des images dans lesquelles son postérieur était apparent. Coach sportive, elle est fière du travail accompli qui sculpte sa silhouette. Et en tant que femme libre, elle revendique le droit de partager ce qu’elle veut sur les réseaux sociaux. Cette leçon, les abonnés de l’aventurière l’avaient déjà entendu. Mais cela n’empêche donc pas certains de revenir à la charge. Pour les détracteurs d’Alix, elle ne devrait pas montrer son postérieur de cette façon. Cela en choque plus d’un qu’il se retrouve ainsi au premier plan de l’image.

Ce qui est étrange, c’est que ce ne sont que ceux-là qui parle de cette partie de son corps. En effet, les autres de ses abonnés admirent certes sa silhouette mais en général et il remarque surtout le cadre idyllique dans lequel elle prend la pose au couché du soleil. Coïncidence ? Alix ne le pense pas, et elle prend le temps de répondre aux commentaires désobligeants qui fleurissent pour tenter de les remettre à leurs places. Parfois lassée des réactions ne visant qu’à la diminuer, elle fait aussi preuve d’ironie en riant simplement des messages les plus méchants. LDPeople, vous partage cette publication à la fin de cet article. À vous de vous faire votre avis.

L’aventurière de Koh-Lanta s’oppose à ses détracteurs

Pour Alix, prendre la pose en 2 pièces n’a rien de controversé. Oui elle possède une silhouette agréable mais elle ne va pas la cacher alors qu’elle se baigne dans une piscine. Surtout pas si elle ne doit le faire que pour satisfaire quelques-uns de ses abonnés en colère. Après tout, qui sommes-nous pour dicter sa conduite à autrui ? Le corps d’Alix devrait-il être caché sous prétexte qu’il est superbe ? La leçon doit-elle être qu’il faut avoir honte de son corps lorsque l’on est une femme ? Alix se refuse à ces constats entraînés par les commentaires désagréables sous sa publication. Pas de doutes, elle continuera de poser comme elle l’entend quitte à en choquer certains. L’aventurière de Koh-Lanta a déjà prouvé qu’elle n’avait pas froid aux yeux.