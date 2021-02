Alix (Koh-Lanta), se confie sur son aventure, ses révélations sont très surprenantes!

Depuis sa sortie de Koh-Lanta, Les 4 Terres, Alix est une véritable star les réseaux sociaux. Ainsi, l’aventurière se livrait à un jeu de questions-réponses avec ses fans ce mercredi 3 février. Lors de cet échange avec les internautes, la jeune femme en a d’ailleurs profité pour faire une révélation surprenante. Durant cet échange, beaucoup de sujets ont été évoqués. Mais l’un d’eux a semblé susciter particulièrement l’intérêt du public. LD People vous explique tout.

Alix (Koh-Lanta, Les 4 Terres) : elle revient sur certaines rumeurs

De très nombreuses questions

Alix devient une habituée de l’exercice. En effet, ce n’est pas la première fois qu’elle se livre à ce petit jeu avec ses fans. Car ceux-ci semblent en effet porter beaucoup d’intérêt à la vie de la sapeur-pompier. Parmi les sujets les plus évoqués, il y a évidemment sa relation particulière avec Mathieu, un autre candidat de Koh-Lanta. En effet, les deux anciennes stars de TF1 se sont montrées très proches ces derniers temps. Ainsi, ils ont récemment participé à une initiation à l’escalade dans le sud-est de la France. Par la suite, ils sont partis ensemble en vacances dans les Antilles.

Toute cette proximité a immédiatement engendré un grand nombre de commentaires. Dès lors, les internautes se demandent si Alix et Mathieu sont en couple. Mais visiblement, Alix ne semble pas prête à évoquer le sujet. D’ailleurs, elle avait déjà répondu à toutes ces interrogations : » Je ne m’étendrai pas sur le sujet, nous nous apprécions. Cela nous a fait du bien de souffler de partager ensemble ce petit moment d’évasion « . Mais tout n’a pas encore été dit sur cette histoire. LD People vous livre la suite de l’enquête.

» Faux «

Lors de cette dernière rencontre virtuelle avec ses fans, Alix est une fois de plus soumise à la même question. Ainsi, sa communauté souhaite désormais connaître la nature exacte de sa relation avec Mathieu. Cependant, l’aventurière ne souhaite toujours pas évoquer sa vie privée. C’est pourquoi elle a incité ses fans à concentrer leurs questions sur son aventure dans Koh-Lanta. Dès lors, un autre type de dialogue démarre. Mais Alix va alors être confrontée à un autre sujet sensible. Car selon quelques internautes, certains moments de Koh-Lanta ne reflètent pas l’exacte réalité des événements. Ils sous-entendent en effet que les aventuriers ne sont pas privés de nourriture. Ils suspectent même la production de leur fournir des repas à l’abri des regards des caméras.

Mais pour Alix, cette idée est tout à fait insupportable. D’ailleurs, sa perte de poids est là pour le prouver. Elle profite donc de l’occasion pour raconter comment elle a dû parfois lutter contre la faim dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. » FAUX ! Sachez que j’ai tellement crevé la dalle que j’ai bu de l’eau de mer pour me changer de l’eau douce « . Afin de donner une autre preuve de sa bonne foi, Alix raconte une autre anecdote. Ainsi, elle explique, comment elle s’est véritablement ruée sur la nourriture dès sa sortie de l’épreuve. » La première chose que j’ai mangée en sortant de l’aventure, c’est une pomme. Avec les pépins, le trognon et la tige « . Une fois de plus, Alix a montré son caractère : elle ne répond pas aux questions qui la dérangent et ne supporte pas qu’on mette son intégrité en doute.