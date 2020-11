Alix Koh-Lanta se fait dézinguer par les internautes! Iris Mittenaere la soutient comme jamais!

Éliminée de Koh–Lanta, Les 4 Terres, Alix fait une annonce sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette dernière déclaration ne semble pas faire l’unanimité ; plusieurs internautes l’ont directement clashée ! Mais, à sa grande surprise, la candidate du jeu d’aventure a reçu un soutien très étonnant. En effet, l’ex-Miss France et Miss Univers, Iris Mittenaere a volé à son secours.

Alix, victime de moqueries sur Twitter

Une aventurière fière de son parcours

Après les épreuves en binôme, Alix et Laurent ont finalement été éliminés. La jeune femme se doutait un peu de cette issue. Mais elle est bien évidemment un peu déçue. Depuis plusieurs semaines, elle se sentait en danger. Néanmoins, elle affirme pouvoir partir la tête haute. Pour elle, cette aventure a été totalement incroyable. En outre, le sentiment qui prédomine est la fierté. Mieux, Alix avoue rêver de pouvoir participer un jour à nouveau à Koh–Lanta. Aujourd’hui, elle tire un bilan positif de cette expérience.

Cependant, tout n’aura pas été simple pour elle. Car comme cela arrive régulièrement, elle a été l’objet de bon nombre de critiques. Et c’est encore le cas aujourd’hui. Puisque l’une de ses dernières déclarations lui a valu quelques remarques assassines. Maintenant, Alix ne pense qu’à une seule chose : la grande finale de Koh–Lanta, Les 4 Terres. En effet, le 4 décembre prochain, tous les participants se retrouveront pour une soirée très spéciale en direct sur TF1. Alors la jeune femme imagine la tenue qu’elle portera pour cet événement très particulier.

Tu ressembleras à une cagole 😂😂😂 — hbo30 (@hbom30) November 11, 2020

Une reine de beauté comme soutien inattendu

Dans moins d’un mois aura lieu le grand spectacle de la finale de Koh-Lanta. Dans cette perspective, Alix veut apparaître à son avantage. Ainsi, elle réfléchit à la manière dont elle sera habillée le soir du grand jour. Sur son compte Twitter, la jeune femme publie une photo d’Iris Mittenaere le soir de son sacre pour Miss Univers. L’aventurière de Koh–Lanta, rêve de ressembler à la reine de beauté. ” Perso, je compte m’habiller comme ça le 4 décembre sur le plateau de la finale de Koh–Lanta, j’attends vos retours “. Bien évidemment, ce tweet était fait sous le ton de l’humour. Pourtant, certains internautes l’ont pris au pied de la lettre. Pire, ils n’ont pas hésité à véritablement dézinguer la candidate de Koh–Lanta.

Attaquée sur son physique, Alix n’a pas été épargnée. ” Tu ressembleras à une cagole “, ” La question est, est-ce que tu sauras rentrer dans cette robe. Car on sait tous que quand la finale est là, on est plus gros “. Tel est le genre de réactions postées sur son compte. D’ailleurs, les remarques ont même été beaucoup plus loin. ” Tu as un gabarit assez masculin et ça risquerait de faire travesti “. De toute évidence, tout le monde ne partage pas ses choix vestimentaires ! Mais Alix a pu compter sur un soutien de poids. En effet, Iris Mittenaere a rapidement supporté le choix de la jeune femme. Cette aide inattendue a véritablement rendu Alix très heureuse. D’ailleurs, elle n’a pu s’empêcher de partager sa joie ” Ma tenue est validée par l’une des plus belles femmes du monde “.