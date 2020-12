Alix (Koh-Lanta) se fait photographier, postérieur au premier plan, par Mathieu, on adore!

Alix et Mathieu sont partis en vacances ensemble, cela n’est plus un secret. Enfin, en vacances, c’est vite dit. Certes les aventuriers de Koh-Lanta sont dans un décor de rêve, en Guadeloupe, mais ils sont aussi là pour le travail. Néanmoins, ce qui intéresse la majorité des fans d’Aix et de Mathieu, c’est le fait de savoir si ils sont en couple ou simplement des amis. Aussi, leurs fans adorent contempler leurs publications inédites sur leurs comptes Instagram respectifs. Et l’une des photo que Mathieu prend d’Alix a le don d’enflammer la Toile. En effet, LDPeople met en lumière dans cet article la superbe photo d’Alix. Une photo qui met son postérieur au premier plan !

Alix et Mathieu, leurs destins se lient grâce à Koh-Lanta

Alix et Mathieu se rencontrent en participant à la même saison de Koh-Lanta, l’édition Les 4 Terres. Une édition très spéciale car pour la première fois, elle fait en sorte que les quatre grandes régions de France s’affrontent. Les aventuriers dont nous vous parlons aujourd’hui sont tous les deux issus de la tribu du Sud. Ils ont donc créé des liens plus forts du fait de leur appartenance régionale. Ainsi, lorsque l’aventure de Koh-Lanta se termine, ils décident de partir ensemble pour une nouvelle aventure. Mais cette fois-ci, pas question de survie ou d’épreuves. Le but de leur expédition est de mettre en avant les beautés de la Guadeloupe. Une mission réussie à en croire les clichés sublimes partagés par les deux anciens aventuriers.

En revanche, les photos de Mathieu et celles d’Alix ne rencontrent pas le même engouement. En effet, Alix est capable de faire perdre la tête à ses abonnés en posant en maillot de bain. Lorsque Mathieu le fait, cela n’a effectivement pas le même résultat, ni les mêmes conséquences. Surtout si c’est leurs derrières qu’ils mettent au premier plan de leurs publications. Pour Alix c’est une émeute dans les commentaires et pour Mathieu, à son grand regret, peu d’internautes s’intéressent à son postérieur. Comme le lui dise ses fans, il n’a pas les mêmes atouts que la jeune femme.

Coach sportive de profession, Alix n’a pas de gêne à présenter les résultats de ses exercices. Son postérieur est ainsi galbé, affiné et rebondi et Mathieu ne peut pas en dire autant. Cela donne des images renversantes évidement. Des images que LDPeople vous suggère de retrouver sur leurs comptes Instagram. Mais nous avons pensé à nos lecteurs en ajoutant, dans cet article, la superbe photo d’Alix dans laquelle elle met en valeur son postérieur.

Les aventuriers sont-ils en couple ?

Enfin, quant à savoir si Alix et Mathieu sont en couple, il faudra rester très attentifs aux moindres indices qu’ils pourraient laisser filer. Car Alix a déjà informé ses fans qu’elle ne souhaite en aucun cas faire part de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à Mathieu, Alix identifie son acolyte sur les photos qu’il prend d’elle. Serait-ce alors un indice recevable pour les imaginer en couple ? Les abonnés des aventuriers se le demandent et ils sont sans réponses de ce côté là. Les principaux intéressés font la sourde oreille, pour le moment en tout cas.