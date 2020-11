Alix (Les Marseillais) : plus belle que jamais, se montre sans vêtements, sa silhouette crée l’unanimité

Alix Desmoineaux réjouit ses 2 millions d’abonnés sur Instagram. La jeune femme prend la pose dans des tenues osées et met sa silhouette en avant. Elle semble même tellement avoir l’habitude de la faire qu’elle n’attend plus les compliments de ses fans. En effet, elle indique elle-même les compliments de rigueur en postant des images d’elle. C’est ce qu’Alix a fait en partageant une story dans laquelle elle pose, allongée sur son lit, en petite tenue. Et quand bien même elle prend les devants sur les remarques de ses fans, ces derniers ne sauraient la contredire !

Alix s’affiche canon et elle le sait pertinemment

Alix n’est pas la dernière à partager des images d’elle qui font tressaillir ses abonnés. Sur son compte Instagram, en story comme en publications, la jolie brune à la taille fine donne très chaud aux internautes. À l’instar de nombreuses célébrités de la télé-réalité, l’ancienne candidate des Marseillais aime se mettre en avant. Toutes sortes de petites tenues sont alors présentées par la star. Alix prend la pose tout aussi souvent sans vêtements que dans ses sous-vêtements. Cela n’est pas pour déplaire à ses abonnés qui trouvent en elle une beauté magnétique et hypnotique. Pourtant, elle ne partage pas beaucoup de publications en général. C’est davantage à travers les stories Instagram que la belle s’adresse en effet à ses abonnés.

Et justement, l’une des stories d‘Alix fait beaucoup parler d’elle. Il s’agit d’une photo du corps de la jolie brune, allongée sur un lit, en sous-vêtements. Petit haut moulant et culotte assortie, ce n’est cependant pas sa tenue qui a interpellé ses fans. C’est plutôt le commentaire qu’elle ajoutait à son image. En effet, Alix n’a pas attendu de recevoir des compliments pour se les appliquer à elle-même. Aussi, sur sa photo elle inscrit “buenas” pour parler certainement de ses formes galbées qui fascinent une grande partie de ses abonnés. Mais les partages de la jeune femme sur Instagram ne se cantonnent pas à mettre en valeur sa plastique.

Des stories Instagram qui interpellent

Alix partage des moments de son quotidien tels que ses repas, ses balades avec son chat ou encore ses outfits du moment. Enfin, elle va même jusqu’à prendre position face à la nouvelle loi dite de “sécurité globale”. Alix partage des appels à la mobilisation contre cette loi. Une loi qui comporte un article qui vise à protéger les policiers en exercice, d’après le ministre de l’Intérieur, ou à limiter la liberté de filmer et de diffuser des journalistes et des citoyens, d’après le reste des Français. Si la plupart de ses fans se sentiront concernés par les débats autour de cette proposition de loi, ils seront certainement davantage réceptifs aux images de la jeune femme en petite tenue. Mais Alix est consciente de l’impact qu’elle peut avoir grâce à ses deux millions d’abonnés. Alors, tout en restant fidèle à elle-même, elle partage également ses convictions.

Les réactions de ses fans ne se font pas attendre, sur un sujet comme sur l’autre. Et c’est pour éviter les débats sous ses publications qu’Alix privilégie certainement les stories pour échanger avec ses abonnés.

