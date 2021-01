Alix (Les Marseillais) prend la pose et en montre de trop sur Insta... Les internautes adorent!

Alix est une ancienne candidate de l’une des émissions cultes de la télé-réalité. En effet, elle participait aux Marseillais et cela a lancé sa carrière dans le domaine. L’un des épisodes les plus vus du programme est celui dans lequel elle arrive dans le show et réalise que son petit copain de l’époque l’a trompé avec Océane El Himer. Aujourd’hui, Alix continue de faire rêver ses fans et c’est sur Instagram que son plus récent buzz se trouve. Car elle a posté une photo d’elle dans une tenue qui laisse ses abonnés songeurs. LDPeople vous propose de la découvrir dans la suite de cet article.

Alix affole la Toile dans un cliché sublime

Alix est suivie par plus de 2 millions d’internautes sur Instagram. La jeune femme en profite pour échanger avec eux, beaucoup plus en story qu’à travers des publications. Elle est l’une des rares personnalités de télé-réalité à militer pour des causes. Engagée pour la liberté de la presse mais également contre les violences faites aux femmes, ses abonnés d’Alix sont heureux de trouver en elle une personne qui va plus loin que son image et ses objectifs de popularité. Alix est une personne simple et censée qui a su se faire une place à part dans le cœur de ses fans. Néanmoins, cela n’empêche pas la vedette de prendre des photos d’elle des des postures qui interpellent. En effet, sous-vêtements et tenues osées ne sont pas rares parmi les publications de la jeune femme. Mais ces images restent peu fréquentes car on ne compte que 56 publications sur son profil.

Une image qui lui vaut des remarques inédites et très flatteuses

Alix a fait le buzz en partageant une photo d’elle ce 18 janvier dernier. Elle est assise sur un canapé, vêtue de blanc. Un pantalon taille haute et une veste assortie sont ses seuls vêtements. LDPeople vous rassure, impossible de déceler ce que la censure d’Instagram aurait aussitôt supprimé. En revanche, le moins que l’on puisse dire c’est que cela stimule l’imagination. Car la veste d’Alix est entrouverte de sorte à laisser apparaître sa peau et ses formes. De quoi donner envie à ses abonnés de se perdre dans les méandres de leurs rêves les lus fous. Alix est à leurs yeux l’une des plus belles femmes de la planète. D’ailleurs, ils ne se privent pas de le lui dire. Dans les commentaires, les abonnés de l’ancienne candidate des Marseillais s’enflamment purement et simplement.

Le regard fait beaucoup dans cette image renversante. Alix sait prendre la pose et jouer de ses atouts. Certains de ses abonnés iront alors même jusqu’à dire qu’elle devrait se lancer en tant que mannequin. Des propos flatteurs en somme, mais qui sait ce qui attend la jolie brune dans la suite de sa vie ? En tout cas, les fans d’Alix ont de la ressource pour lui faire des propositions de carrière. Un autre des internautes qui commente sa publication lui suggère de devenir une princesse chez Disney. Effectivement, pour le côté réaliste on repassera. Mais pas de doutes que ces attentions réchauffent le cœur de la belle.