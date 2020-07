Alizée crée le buz, et fait danser Zahia en robe transparente les internautes en bavent !

Durant l’été Zahia Dehar profite de la chaleur ambiante pour se montrer dans des tenues très légères et dévoiler ses formes généreuses. Le 23 juillet dernier, elle a posté une vidéo qui montre les coulisses d’une séance photo. L’influenceuse se trémousse dans une robe transparente, très moulante, sur le célèbre tube d’Alizée. Ses fans adorent !

La belle Zahia Dehar a plus d’une corde à son arc. Elle brille dans de nombreux domaines. Elle a monté sa marque de lingerie qui marche d’ailleurs fort bien. Elle a fait une incursion très remarquée dans le monde du cinéma. Après un petit rôle dans le long-métrage « Joséphine s’arrondit » avec Marilou Berry en tête d’affiche, l’influenceuse, âgée de de 28 ans a creusé son sillon.

Elle a obtenu son premier grand rôle dans le film «Une fille facile» réalisé par Rebecca Zlotowski. Une belle prestation pour laquelle elle a même été comparée à une certaine Brigitte Bardot ! On se souvient encore de sa montée des marches à Cannes, lors de la présentation du film, elle avait fait sensation. Celle qui s’est fait connaître par des prestations tarifées avec Franck Ribery brille dans d’autres domaines.

Voir cette publication sur Instagram Moi…Lolita 💗🍦 Une publication partagée par 🎀 Zahia Dehar 🎀 (@zahiaofficiel) le 23 Juil. 2020 à 12 :08 PDT

Une séance photo de Zahia Dehar qui fait monter la température

Zahia Dehar espère se retrouver à l’affiche d’autres films dans les mois et les années qui viennent. Elle aime vraiment cet univers et son rôle a été assez marquant. La jeune femme multiplie aussi les séances photo souvent chaudes. Elle adore porter des tenues très transparentes qui mettent en lumière sa silhouette de rêve. Ses nombreux admirateurs adorent la voir poster des photos très suggestives sur les réseaux sociaux. Elle fait d’ailleurs très souvent le buzz sur les réseaux sociaux. C’est de cette manière qu’elle s’est fait connaître et elle continue dans la même voie. Sa dimension provocatrice plait aussi beaucoup.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🎀 Zahia Dehar 🎀 (@zahiaofficiel) le 21 Juil. 2020 à 11 :45 PDT

Un déhanché sur « Moi Lolita »

Le 23 juillet dernier, Zahia Dehar a envouté ses nombreux admirateurs en publiant une vidéo tirée d’une séance photo. La jeune femme se montre en prenant la pose juste en face d’un photographe, dans une ruelle pittoresque de Corse. Habillée avec un maillot de bain et une robe moulante qui laisse deviner ses formes.

Zahia Dehar grimpe un escalier et danse langoureusement, avant de se décider à s’assoir sur les marches. Elle mange de manière très glamour une crème glacée. En fond sonore, on peut entendre le fameux tube d’Alizée « Moi Lolita ». Zahia Dehar adore cette chanson et le montre de fort belle manière, avec beaucoup de grâce.

Voir cette publication sur Instagram 😋 Une publication partagée par 🎀 Zahia Dehar 🎀 (@zahiaofficiel) le 20 Juil. 2020 à 11 :49 PDT

Sur les réseaux sociaux, elle est très suivie. Son compte Instagram affiche plus de 180.000 abonnés. Ces derniers ont été enthousiasmés. Ils ont multiplié les commentaires. « Tu es sublime », « J’adore cette séance photo », « merci de nous faire vivre les coulisses de cette séance photo », ou encore « hâte de découvrir le résultat de cette séance photo ».