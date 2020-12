Alizée et Kanye West ensemble à Paris, l’incroyable photo d’un attaché de presse re-postée par l’ex-Lolita!

Christophe Martinez travaille en tant qu’attaché de presse chez Sony. L’homme est connu pour être également un proche d’Alizée. Il vient de publier une photo de la chanteuse aux côtés de Kanye West dans les rues de Paris ! Faut-il s’attendre à un prochain single entre les deux artistes ? Pas si vite ! Eh oui, dommage pour les fans car le cliché date déjà de quelques années.

Ce 20 décembre 2020, un cliché d’Alizée aux côtés du rappeur américain Kanye West affolait les internautes sur Instagram. Il en fallait peu en effet pour imaginer la belle brune collaborer avec l’interprète de Runaway, Flashing Lights et Ni**as in Paris. En plus, c’est Christophe Martinez, attaché de presse chez Sony Music, qui a dévoilé ce surprenant cliché pris à Paris. Malheureusement, à y regarder de plus près, cette photo immortalisée avenue Montaigne date d’il y a déjà huit ans.

Alizée rend hommage à son idole Kanye West !

“Je m’en souviens comme si c’était hier de cette rencontre“, légende ainsi Christophe Martinez pour éviter en effet les confusions temporelles. “Alizée et Kanye West, il a même eu droit à un single promo À cause de l’automne” (premier single du cinquième album studio d’Alizée sorti en 2012). En tous cas, au sein de la rédaction de LDpeople, on est fan de ce cliché.

Source : PurePeople / Instagram

Il faut dire que l’ancienne protégée de Mylène Farmer adore Kanye West. Deux ans après cette rencontre à Paris, la maman d’Annily et de Maggy avait tenu à lui rendre hommage à sa façon. En 2014, Alizée avait en effet imité une couverture du magazine l’Officiel où posaient Kanye West avec sa femme Kim Kardashian. Regard de braise, cheveux blonde platine, la Lolita avait réalisé ce shooting photo pour célébrer l’anniversaire de son chéri Grégoire. Posté sur son compte Instagram, elle avait écrit en légende :”Happy birthday my love @gregoirelyonnet #onelove #onelife“.

L’histoire ne dit pas si le couple américain a eu vent de l’hommage d’Alizée. En tous cas, les fans d’Alizée doivent se rendre à l’évidence : pas de duo avec le rappeur Kanye West pour le moment. D’autant plus qu’Alizée n’a pas l’intention de se remettre à la chanson tout de suite !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ye (@kanyewest)

A quand son retour dans la musique ?

Désormais loin des projecteurs, Alizée mène une vie paisible en Corse. Elle élève ses deux filles et s’occupe de son studio de danse. “Je n’ai pas de prévision sur mon avenir dans la chanson, confiait-elle au magazine Elle en septembre dernier. En fait, ce n’est pas l’envie qui n’est plus là. Mais ce que je faisais il y a 20 ans, ça me paraîtrait tellement compliqué de le faire maintenant. Ça me botte moins de faire ça. Parce que du coup j’ai trouvé une direction qui me plaît vraiment beaucoup. C’est la danse, c’est l’enseignement. C’est profiter aussi de ma famille”. Donc vous l’aurez compris, même Kayne West pourra attendre !