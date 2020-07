Alizée fête les 20 ans de « Moi Lolita » et promet une énorme surprise à ses fans

Il y a 20 ans (le 4 juillet plus exactement), sortait le tube Moi…Lolita, interprété par Alizée. Pour l’occasion de ce bel anniversaire, la chanteuse a décidé de célébrer son fameux titre et en profite pour annoncer une grande nouvelle à ses fans sur son compte Instagram.

Un titre qui a changé la vie d’Alizée

A l’été 2000, de nombreux et de nombreuses personnes fredonnaient le refrain de « Moi Lolita », premier titre d’Alizée qui se vendra à près de deux millions d’exemplaires dans le monde entier. Découverte dans l’émission « Graines de star » quelques moi avant, la jeune Corse a eu la chance énorme d’être repéré par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Ces derniers, ont grâce à l’écriture de ce tube, mis en avant la petite brune. Il reste pendant presque 8 mois dans le Top 10 des meilleures ventes de singles en France. La carrière de la jeune femme est lancée.

Voir cette publication sur Instagram 6 mois et les premiers bisous 🥰. #maggynette. Photo @flamingyo24 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 24 Mai 2020 à 12 :07 PDT

Il faut dire que sans « Moi… Lolita« , Alizée n’aurait pas vécu cette vie de chanteuse, n’aurait pas eu une belle histoire d’amour avec Jérémy Châtelain, qui a donné naissance à sa fille Annily, aujourd’hui âgée de 15 ans. La belle brune n’aurait certainement pas non plus participé et remporté Danse avec les stars, l’émission où elle a rencontré son mari Grégoire Lyonnet et papa de sa deuxième fille Maggy. Et la chanteuse le sait, c’est pour ça qu’elle a célébré les vingt ans de la chanson sur son compte Instagram.

Un anniversaire différent des autres

Si Alizée s’est depuis quelques années éloignée du monde de la musique, pour tenir un studio de danse en Corse avec son compagnon actuel, elle a tout de même tenu à rendre hommage à sa toute première chanson. Ainsi, la jeune femme a pu tout au long de la journée, distiller des photos, vidéos etc…de l’époque de « Moi Lolita« . Elle a également posté une photo avec un long message : « Il y a 20 ans sortait la chanson Moi Lolita ! 20 ans de carrière, 20 ans de rencontres, 20 ans de souvenirs incroyables. Merci pour vos nombreux messages pour ce joli anniversaire. Cette journée est donc dédiée à Moi Lolita, revivez avec moi en story les souvenirs liés à cette chanson. Merci à tous les fans qui ont retrouvé je ne sais combien d’archives » a notamment écrit la jeune femme en légende de la photo.

Un peu plus tard, Alizée a fait une annonce à l’ensemble de ses fans. En effet, pour fêter les 20 ans de son tout premier titre, ses deux premiers albums seront proposés pour la première fois en vinyle, pour Noël. Mais un peu de patience, vous en saurez plus très bientôt : « Plus d’informations prochainement« , a indiqué la chanteuse. De quoi tenir en haleine les personnes qui suivent la jeune femme. Si la jeune femme vous manque dans le monde de la musique, n’hésitez pas à rester bien connecter pour en savoir plus.