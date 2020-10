Alizée: la chanteuse pousse un énorme coup de gueule remarqué contre le gouvernement !

La chanteuse Alizée s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux. La jeune femme n’a pas hésité à se moquer ouvertement des dernières déclarations d’Emmanuel Macron. À la suite de son intervention le 14 octobre dernier, le chef de l’État a été l’objet de nombreuses réactions négatives. Même si le sujet ne prête pas à la plaisanterie, certaines personnes ont même préféré en rire qu’en pleurer. Car les annonces faites dans le cadre de la lutte contre le covid-19, ont véritablement susciter un grand nombre de commentaires. Parmi toutes les mesures annoncées, il y avait évidemment le couvre-feu. Cela signifie que durant plus de 4 semaines, les sorties entre 21 h et 6 h du matin sont désormais interdites.

La chanteuse Alizée n’est personnellement pas concernée par le couvre-feu. Puisqu’elle n’habite pas dans l’une des huit régions concernées. La maman de 2 enfants, Annily Chatelain et Maggy Lyonnet, réside en effet en Corse, en compagnie de son mari Grégoire Lyonnet. Si seules les villes de Grenoble, Lyon, Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier, Lille, Saint-Étienne, Rouen et Toulouse sont soumises à l’interdiction de sortir la nuit, la règle des 6 personnes s’appliquent par contre, sur tout le territoire français.

Alizée

Le couvre-feu va donc concerner plus de 20 millions de Français. Une attestation dérogatoire sera obligatoire pour les déplacements dans cette tranche horaire. ” Pour celles et ceux qui rentrent du travail après 21 h ou qui travaillent de nuit, il y aura une autorisation. Pour celles et ceux qui ont des urgences, il y aura des autorisations. On va définir les cas, là aussi, je dirais de bon sens qui vont permettre de circuler (…). On ne sortira plus au restaurant après 21 h, on n’ira plus chez les amis, on n’ira plus faire la fête parce qu’on sait que c’est là qu’on se contamine plus facilement et qu’il faut réduire nos contacts “ a expliqué le président. Concernant la règle de 6 personnes, Emmanuel Macron a demandé aux Français de limiter au maximum les interactions sociales. “ Quand on met son masque, on protège les autres. Et donc de mettre vos masques quand vous êtes à moins d’un mètre, de garder au maximum les distances, et les promenades dehors pour s’aérer, c’est une très bonne chose. Avoir des gestes d’affection, si je puis dire sans aucune précaution, n’est pas adapté à la période que nous vivons ” a déclaré le chef de l’État. ” Nous devons, si je puis dire, nous remobiliser collectivement (…). Ces règles, ce sont des gestes simples, il faut les garder dans l’enceinte familiale et partout en France “.

Si toutes ces mesures restrictives s’inscrivent dans un climat de tension, certains ont pourtant préféré en rire. Michaël Young, le célèbre humoriste et acteur n’a d’ailleurs pas manqué de sauter sur l’occasion. Il a partagé sur les réseaux sociaux l’un de ses célèbres titres Ce matin va être une pure soirée, signé par son groupe Fatal Bazooka. C’était donc une manière détournée de se moquer gentiment de cette mesure obligeant les Français à rester enfermés chez eux la nuit.

Mais Alizée a apparemment été interpellée par une autre décision. Et celle-ci concerne les réunions limitées à 6 personnes maximum. Le Premier ministre Jean Castex avait lui aussi pris la parole pour annoncer cette mesure. Selon lui, elle viserait à réduire le nombre de personnes que nous rencontrons dans des moments de convivialité à l’extérieur. ” Nous demandons à chacun de respecter cette règle “ a précisé le chef du gouvernement. Et le non-respect de cette injonction peut même entraîner une amende pouvant s’élever jusqu’à 135 euros … Alizée s’était donc plutôt intéressée à cette règle de 6. Sur son compte Instagram, la jeune femme a publié une photo d’une célèbre série américaine. La chanteuse a, en effet, posté un cliché représentant tous les membres du feuilleton Sept à la maison. On pouvait reconnaître sur cette parution le visage du pasteur Éric Camden, accompagné de son épouse et de leurs 5 enfants. Alizée avait ajouté simplement en commentaire “ 135 € ! “. Car comme le dit la nouvelle loi, vous pouvez être à 6 et non à ” 7 à la maison “. Les familles très nombreuses sont donc dans une situation problématique selon la jeune femme !!!

Si l’interprète de Moi… Lolita avait décidé de choisir le ton de l’humour, d’autres critiques face à ses décisions ont été menées d’une tout autre manière. Notamment du côté des restaurateurs, qui voient avec ces nouvelles mesures, la mort annoncée de leurs commerces. Mais un grand nombre d’autres professions se demandent comment ils vont pouvoir travailler dans les prochaines semaines.



Emmanuel Macron a précisé que ces mesures étaient temporaires. Et qu’elles seraient d’ailleurs réévaluée dans deux semaines pour juger de leur efficacité. La crainte actuelle et de voir venir le projet d’un confinement général. Mais pour certains de ses détracteurs, le président de la République ne prend pas le bon chemin. Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, a d’ailleurs été très sévère après ce discours “ Il y a une grande inquiétude pour moi dans ce discours, c’est le déni quelque peu surréaliste sur le bilan de la crise sanitaire (… ). Cette crise sanitaire a entraîné malheureusement beaucoup de pertes humaines en France, beaucoup de dysfonctionnement dans les hôpitaux, des pénuries de masques, des pénuries de test. Là-dessus, j’ai senti un certain déni, qui est embarrassant ” expliquait le président des Républicains.

Mais les hommes politiques n’ont pas été les seuls à réagir à ses mesures. Si Alizée avait choisi l’humour comme cheval de bataille, le célèbre acteur Fabrice Luchini était lui beaucoup moins enclin à la plaisanterie. Le comédien était très remonté après ces annonces. Pour lui, il s’agit d’un ” véritable coup de massue ” porté à l’industrie du spectacle et de la restauration. Il n’a d’ailleurs pas hésité à employer des adjectifs tels que ” morbide “, ” terrifiant ” et ” sordide “. Alizée aura, elle, choisi un autre angle pour contester toutes ces mesures. Grâce à sa dernière story Instagram, la jeune femme aura au moins eu le mérite de faire rire ses 775 000 abonnés. Car il faut bien avouer que les occasions de rire deviennent rares, ces derniers temps !

Les mesures annoncées par Emmanuel Macron et son gouvernement rentrent en action pour rappel ce samedi 17 octobre 2020.