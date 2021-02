Alizée : La chanteuse se fait détruire sur les réseaux après avoir montré son tatouage

Ce mercredi 10 février, Alizée a partagé une photo de son nouveau tatouage. La chanteuse a décidé de rendre hommage à sa fille, née en novembre 2019. La rédaction de LD People va vous monter ce qu’il y a exactement sur ce tatouage. Vous êtes prêts ?

Alizée a sa fille dans la peau

La vie d’Alizée n’a quasiment plus aucun secret pour les internautes, c’est le moins qu’on puisse dire. La chanteuse a l’habitude de partager tout avec ses fans et justement cette fois-ci, elle a dévoilé son nouveau tatouage. En effet, la femme de Grégoire Lyonnet a posté une photo de son avant-bras, où on peut voir son poignet gauche tatoué du nom de Maggy. Comme vous le comprenez donc, la chanteuse a souhaité rendre hommage à sa petite dernière, née il y plus d’un an maintenant.

Alizée, maman tatouée : son nouveau tatouage en hommage à sa fille Maggy https://t.co/VmnmxoqfmZ — p_people (@ppeople_news) February 11, 2021

Sur le cliché, les internautes ont également pu apercevoir la petite main de Maggy, caressant le poignet de sa maman. En légende de cette photo, Alizée a tout simplement inscrit le mot « évidence« , accompagné d’un petit cœur. Fan de tatouages, elle avait déjà fait un premier hommage à sa fille aînée il y a quelques années. En effet, elle s’était fait tatouer un personnage de manga représentant Annily.

Les fans pas tous convaincu par le tatouage d’Alizée

Parmi les fans de Alizée, tous n’ont pas été convaincu par le tatouage. Si plusieurs personnes ont pris le temps de la féliciter et de lui faire des compliments dans les commentaires. On pouvait notamment lire des messages comme : “L’écriture est très jolie”, “Super beau”, “Mère et fille”, “Magnifique”, “Trop chou, ça me donne trop envie quand je vois ton bras”, d’autres n’ont pas vraiment apprécié cette déclaration d’amour.

La chanteuse Alizée se fait dézinguer après s’être fait tatouer en TRÈS GROS le prénom de sa fille ! https://t.co/oyWQdoi5dB — MSN France (@MSNFrance) February 11, 2021

On retient notamment ce message, qui a été liké de nombreuses fois : « J’avoue que perso j’trouve ça kitschouille les prénoms de ses loulous tatoués sur soi comme ça. Ce qui n’enlève rien à votre démarche par amour. Perso j’aime les miens tout autant, mais sans leurs prénoms tatoués sur moi » lui a notamment dit une maman. Nous en tout cas à la rédaction de LD People on aime beaucoup. Et vous, qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à commenter l’article.