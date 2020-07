Alizée : le nouveau cliché de Maggie sa fille, huit mois, fait craquer la toile !

Alizée se fait une fierté d’avoir des enfants. Deux filles adorables, bien que la seconde ait un léger avantage sur la première : c’est un bébé. En effet, Maggy fête tout juste ses huit mois et sa maman partage une photo d’elle sur Instagram à chaque fois que c’est un nouveau mois pour sa princesse. Les abonnés d’Alizée peuvent donc lui souhaiter un joyeux « moiniversaire » pour l’occasion. Découvrez les dernières photos craquantes de l’adorable Maggy.

Alizée est une maman attentive et aimante

Alizée devient maman très jeune, elle n’a que 21 ans. C’est le 28 avril 2005 , qu’Alizée met au monde son premier bébé. Une fille prénommée Annily. Anilly a aujourd’hui 15 ans et elle fait la fierté de sa maman. Mais Alizée et Jeremy Chatelain, les parents d’Anilly, décideront de se séparer en 2011. Alizée retrouvera l’amour dans les bras de son partenaire dans Danse avec les stars. Lors de la quatrième saison, elle est en duo avec Grégoire Lyonnet. Nous sommes alors en 2013 lorsque les tourtereaux tombent amoureux. Et trois ans plus tard, ils se disent oui pour le meilleur et pour le pire.

C’est bien le meilleur que vivent ce couple depuis qu’ils se sont rencontrés. En effet, ils deviennent les parents de Maggy le 24 novembre 2019. Et plus rien ne saura entacher leur quotidien à partir de ce jour. La petite famille est heureuse et Maggy devient une véritable vedette sur Instagram grâce à ses parents qui célèbrent chaque mois de sa vie. En effet, Alizée ne manque pas une seule occasion de se réjouir d’avoir une famille en or.

Alizée tire sa plus grande joie de sa famille

Elle est fière de celui qu’elle aime et de la solidité de leur couple. Mais aussi très fière de ses deux filles et de la façon dont elles grandissent. Ainsi, les fans de la chanteuse ont le loisir de voir évoluer Maggy. Tour à tour dans les bras de sa sœur, de son père ou de sa mère, et même assise toute seule comme une grande.

Voir cette publication sur Instagram 8 mois mon petit boucan ❤️. #maggy #8month. Photo @flamingyo24 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 24 Juil. 2020 à 12 :06 PDT

La photo qui célèbre les huit mois de Maggy montre qu’elle est effectivement déjà capable de s’assoir toute seule. Elle s’installe dans sa chambre pour attraper ses jouets et ses livres et continue d’éveiller sa curiosité. Alizée ne peut que se féliciter d’avoir une petite fille aussi éveillée pour son âge. Car tous les enfants évoluent à leur rythme et rien ne sert de les brusquer. Mais il faut bien admettre que tous les bébés ne sont pas capables de tenir assis à son âge. Entourée d’amour et de bienveillance, Maggy semble prête à faire la lecture sans l’aide de maman.

Les enfants de la chanteuse sont de véritables princesses dans les yeux de leurs parents

Le temps passe vite lorsque l’on est parents. Les enfants grandissent à une vitesse folle et Alizée a déjà vécu cette expérience par le passé. En effet, c’est en un claquement de doigts que sa première fille fête ses 15 ans. Et elle est une grande sœur admirable pour Maggy. Alizée partage donc avec ses fans sur Instagram, une photo qui montre la complicité de ses filles. Surtout l’attention que porte Anilly à sa petite sœur.

Voir cette publication sur Instagram Sisters🦋 #family #fulloflove Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 10 Juil. 2020 à 9 :27 PDT

La piscine est l’endroit idéal pour se rafraichir tout en jouant. Maggy a l’air d’adorer l’eau et c’est tant mieux pour sa famille qui peut se détendre tout en prenant soin d’elle. Avec l’été et les chaleurs estivales, heureusement que la petite Maggy n’a pas peur de faire trempette. Pour être sûre que sa princesse puisse profiter de la piscine tous les jours, Alizée et Grégoire Lyonnet n’ont pas lésiné sur les achats de maillots de bain. En effet, Maggy peut se vanter d’en avoir un différent pour chaque jour de la semaine. Une photo le prouvait sur le compte Instagram de la chanteuse et cela avait beaucoup amusé ses abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Quand ta fille a plus de maillots que toi 👙 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 27 Juin 2020 à 9 :20 PDT

Alizée, une chanteuse que ses fans attendent encore sur scène

Les abonnés d’Alizée suivent ses publications avec attention. Et si elle se fait connaître dans Danse avec les stars par son jeune public, Alizée est surtout connue pour avoir fait une carrière dans la musique. Très jeune, elle est repérée à la télévision et signe son premier single avec Mylène Farmer comme productrice et à l’écriture. Son premier titre est encore aujourd’hui un classique. Moi… Lolita sera même disponible dans une réédition sur vinyle. Pour Noël, les fans d’Alizée pourront se faire plaisir en ajoutant cet objet collector à la liste des cadeaux.

Pour les fans d’Alizée de la première heure, c’est la musique qui fait d’elle une véritable star. Certes, c’est aujourd’hui la danse qui passionne davantage Alizée. Mais ses fans ne perdent pas espoir de la voir remonter sur scène. Cependant, ils savent aussi que la danse a pris un tout autre niveau dans la vie de la jeune maman. En effet, avec son mari, elle ouvre une école de danse en Corse. Et elle a hâte de pouvoir réouvrir les portes aux élèves, dès que la pandémie sera de l’histoire ancienne. Les studios de danse d’Ajaccio du couple Lyonnet n’ont pas dit leurs derniers mots.