Alizée partage des moments adorables de sa fille Maggy, elle est magnifique

Alizée devient une star dans les années 2000. Depuis 20 ans, elle reste une chanteuse importante dans le cœur de ses fans. Mais au-delà de l’aspect professionnel, elle partage sur Instagram des moments intimes. Surtout depuis l’arrivée de sa deuxième petite fille, Maggy. Alizée ne manque pas une occasion de célébrer sa petite poupée et les fans sont littéralement sous le charme.

Alizée est récemment devenue la maman d’une petite princesse du nom de Maggy, et cette dernière séduit déjà tout Instagram

La chanteuse, Alizée, est l’heureuse maman de deux filles. Son aînée se prénomme Annily. Elle est le fruit de son union avec Jérémy Chatelain, un ancien de la Star Academy. Ils se rencontrent en mars 2003 et décident de se marier à Las Vegas quelques mois plus tard, en novembre. Ensemble ils ont donc, en avril 2005, une petite fille qu’ils appellent Annily. Elle a aujourd’hui 15 ans et ressemble beaucoup à sa maman. Mais, Alizée et Jérémy Chatelain se séparent en 2011. Et c’est deux ans après sa séparation qu’Alizée rencontre à nouveau l’amour. C’est dans les bras de Grégory Lyonnet que la belle va trouver refuge et à nouveau fonder une famille. En effet, le couple se marie trois ans après leurs rencontre. Nous sommes alors en 2016. Et encore trois ans plus tard, en 2019, Alizée met au monde la petite Maggy.

Un petit ange qui comble de bonheur sa maman

Maggy est tout bonnement à croquer et elle fait fondre le cœur des fans de la chanteuse sur les réseaux sociaux. Le 24 mai dernier, la petite Maggy fête ses six mois. Un événement pour Alizée qui partage son bonheur sur Instagram. Les fans sont ravis de découvrir que la petite dernière grandit bien.

Voir cette publication sur Instagram 6 mois et les premiers bisous 🥰. #maggynette. Photo @flamingyo24 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 24 Mai 2020 à 12 :07 PDT

Alizée détaille même la photo en expliquant que Maggy commence enfin à faire des bisous. Un détail qui ajoute à la tendresse qui se dégage déjà de cette photo. Car il faut bien avouer que la petite Maggy est à croquer. Alizée partage souvent des photos de son bébé et elles reçoivent des pluies de compliments.

Alizée est aussi la maman de Annily, une belle jeune fille de 15 ans déjà

Cependant, la plus grande de ses filles n’est pas en reste. En effet, les fans d’Alizée sont aussi subjugués par la beauté de sa fille aînée. Annily grandit à merveille et arrive tout juste à ses 15 ans cette année. Elle fait la fierté de sa mère qui partage tout aussi fièrement des photos d’elle sur son comte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram My princess ❄️ #familyfirst #apiubella Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 26 Janv. 2019 à 1 :28 PST

Et à en croire les descriptions des publications Instagram d’Alizée, elle aime donner des surnoms à ses filles. Pour Annily se sera « ma badou » et pour sa dernière ce sera « maggynette ». La jauge de tendresse et de mignonnerie est sur le point d’exploser. Alizée semble être une maman très affectueuse et cela réchauffe le cœur de ses fans. Et elle n’est pas de celles qui se privent de partager avec ses abonnés des moments intimes. En effet, les célébrités pourraient avoir tendance à vouloir conserver de leur intimité. Mais Alizée partage son bonheur sans filtres avec ceux qui la suivent. Cependant, elle a la chance d’avoir une communauté de fans bienveillante. Elle a donc bien raison d’en profiter.

Maggy barbote et cela amuse Alizée, qui partage ces moments avec ses fans

Les fans de la chanteuse ont donc pu découvrir que Maggy rafale de l’eau. En story sur Instagram, la jeune maman de 35 ans partage des images de sa fille est train de profiter du beau temps dans petite piscine gonflable. Alizée immortalise ce moment et s’amuse de constater que sa petite princesse ne tient pas en place.

Les fans sont heureux de pouvoir partager ce genre de moment avec Alizée. Des moments privilégiés entre sa petite dernière et elle. Maggy semble s’amuser comme une folle dans sa petite piscine gonflable. Avec le retour des beaux jours, difficile de ne pas profiter de la joie d’être en extérieur. Le 12 juin dernier, Alizée et Maggy ont donc profité du soleil et la maman a pris soin de protéger son bébé contre la chaleur. Dans la piscine, avec son petit bob et certainement une bonne de crème solaire, plus de raison de rester à l’ombre pour la petite Maggy.

Voir cette publication sur Instagram 6 M🌼IS. #maggy #maboulette Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 24 Mai 2020 à 12 :19 PDT

Une maman gaga de ses enfants

Alizée est totalement fan de sa fille. Et comment faire autrement lorsque l’on voit cette petite bouille. Maggy paraît très éveillée pour ses six mois et cela prouve l’implication de sa famille au quotidien auprès d’elle. De plus, Alizée n’en est pas à son coup d’essai en tant que maman. Et sa fille Annily est une jeune femme accomplie de qui elle peut être fière. la grande sœur de Maggy est aussi très proche d’elle. Malgré leurs 15 ans d’écart, Annily se montre prévenante et aimante avec sa petite sœur. Sur le compte Instagram de la jeune fille, Maggy tient une place de choix dans ses publications.

Voir cette publication sur Instagram ✨𝒔𝒖𝒓𝒆𝒅𝒅𝒆 Une publication partagée par Annily Chatelain (@badouchatelain) le 5 Mai 2020 à 1 :24 PDT

La famille s’agrandit et ce n’est pas moins d’amour pour chacun qu’il faut partager. Au contraire, le bonheur et l’amour semblent se multiplier au plus il y a de personnes avec qui le partager. Alizée constate certainement avec beaucoup de joie que ses deux filles sont parties pour être très proches. De plus, elle peut se venter à seulement 35 ans une famille comblée et une carrière professionnelle déjà grandiose. L’avenir ne pourra pas faire peur à la jeune maman qui a déjà tout ce dont elle peut rêver. Et si jamais elle l’oublie, elle peut compter sur ses fans pour le lui rappeler au quotidien. En effet, il ne se passe pas une journée sans que les fans d’Alizée la complimente pour qui elle est et pour ce qu’elle leur apporte.