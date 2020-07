Alizée partage des moments adorables de sa fille Maggy avec ses fans sur la toile (PHOTOS) sublime !

Alizée est connue pour être une chanteuse de renom. Mais les fans ne peuvent pas dissocier la chanteuse de sa vie privée. En effet, Alizée devient célèbre en 2000 lorsqu’elle participe à l’émission Graines de Star. Elle est tout de suite remarquée par Mylène Farmer qui deviendra la productrice de son premier titre à succès Moi… Lolita. La machine Alizée était alors lancée et les fans ne se lassent pas de ses talents. Et pour ce qui est de sa vie privée, les fans suivent avec attention qui vole le cœur de la chanteuse. C’est lors de son premier mariage qu’elle donne naissance à Annily. Une petite fille devenue grande et qui commence elle aussi à connaître l’amour.

Annily continue de grandir et arrive à l’âge des premiers amours

Alizée est aujourd’hui mariée à Grégoire Lyonnet et file le parfait amour. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Danse avec les stars lorsqu’ils étaient partenaires de danse. Et en 2013 ils officialisent leur relation. Mais c’est trois ans plus tard qu’Alizée et lui décident de se dire oui pour la vie. Le couple devint les parents de la petite Maggy en novembre 2019. Le petit ange vient tout juste de fêter ses 7 mois.

Mais Maggy n’est pas la première petite fille d’Alizée. En effet, avant de rencontrer son mari actuel, la chanteuse a été mariée à Jérémy Chatelain. Ils se sont rencontrés en 2003 et se sont mariés à Las Vegas la même année. Jérémy Chatelain et Alizée sont devenus les parents d’Annily le 28 avril 2005. Annily a donc 15 anis aujourd’hui. Ses parents se séparent lorsqu’elle est âgée de 6 ans, en 2011. La première fille d’Alizée grandit alors avec le second mari de sa mère. Elle le considère comme le meilleur des beau-père et ne manque pas de lui souhaiter son anniversaire sur les réseaux sociaux. Alizée aussi rend hommage à Grégoire Lyonnet sur Instagram en publiant un cliché plein de tendresse.

Alizée est une maman qui peut être fière de sa fille aînée

La mari d’Alizée ne manque pas de remercier Annily pour ses attentions mais il a une petite correction à faire. En effet, sa belle-fille l’a vieilli de deux ans. Il n’a donc pas 36 ans mais bien 34 depuis le 26 juin dernier. Et au fil des stories que partage la fille aînée d’Alizée, ses abonnés se risquent à lui poser des questions sur sa vie privée. Ils veulent savoir si la jeune fille est encore célibataire ou pas. Et ils ne vont pas être déçus d’avoir osé poser la question. En effet, Annily va leur répondre sans détour que son cœur est pris. Elle va même partager pour la première fois une photo d’elle en compagnie de son amoureux.

Annily est donc en couple avec celui qu’elle appelle « le fameux ». La fille aînée d’Alizée prend le temps d’identifier son amoureux sur la photo de sa story. Les fans peuvent donc se rendre sur le profil Instagram du jeune homme et découvrir une attendrissante photo du couple. Les pieds dans le sable, ils s’enlacent amoureusement.

Voir cette publication sur Instagram 👸🏻❤️ Une publication partagée par Marco Balia🦸🏻‍♂️ (@marco.tali_) le 2 Juin 2020 à 12 :18 PDT

C’est également l’occasion de constater que sur cette photo, Annily est identifié sous un autre nom que celui qui est connu du public d’Instagram. En effet, la jeune fille a donc deux comptes. Un compte public et un compte privé. Elle a compris que si elle voulait avoir un jardin secret, il fallait qu’elle permette aux fans d’assouvir leur curiosité tout en gardant pour elle des moments intimes.

Voir cette publication sur Instagram 🍃🍃 Une publication partagée par Annily Chatelain (@badouchatelain) le 13 Mai 2020 à 12 :23 PDT

Alizée partage des photos avec ses fans pour qu’ils restent informés sur sa vie privée aussi bien que sur ses derniers projets

Alizée peut être fière de la belle jeune femme qu’est en train de devenir sa fille. D’autant plus qu’elle semble prudente vis à vis de ce qu’elle partage sur la toile. Une maturité dont doivent faire preuve les enfants des célébrités en effet. Car la pression médiatique peut être moindre sur eux, elle est néanmoins présente. Les fans d’Alizée seront toujours ravis d’avoir des nouvelles de toute la famille. Mais les stars doivent tout de même entretenir le secret autour de certaines choses. Sinon il y aurait de quoi devenir fou. En gardant des choses bien cachées et seulement pour eux, les membres de la famille d’Alizée ainsi que la chanteuse pourront conserver un semblant d’intimité.

Voir cette publication sur Instagram Cheveux de confinement 🙃 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 1 Mai 2020 à 7 :45 PDT

Mais il faut avouer que les fans d’Alizée n’ont pas à se plaindre des discrétions de la chanteuse. Elle est effectivement très active sur les réseaux sociaux et donne régulièrement des nouvelles d’elle et de sa famille sur Instagram. Alizée partage régulièrement des photos inédites qui permettent aux fans de savoir que la chanteuse se porte bien. Car c’était devenu essentiel de pouvoir avoir des nouvelles de nos stars favorites dernièrement.

La pandémie nous a rassemblé sur les réseaux sociaux

En effet, avec le confinement et l’arrivée de la pandémie de COVID-19 en France, nous avons tous été très inquiets. Heureusement, Alizée ne faisait pas partie des personnes qui profitaient du confinement pour se couper des réseaux sociaux. Les abonnés de la chanteuse ont pu suivre les aventures d’Alizée durant cette période si particulière.

Une période qui n’est d’ailleurs pas tout à fait dernière nous. Car le virus court toujours et nous devons tous continuer ç nous montrer prudents. Appliquer les gestes barrières reste un des moyens les plus efficaces de se protéger et de protéger nos proches.