Alizée: pour la 1ère fois, montre le visage de sa fille Maggy qui fête ses un an! Les internautes craquent devant son adorable visage!

Alizée a toujours mis un poing d’honneur à cacher le visage de sa fille sur les réseaux sociaux. Mais pour fêter son premier anniversaire, la chérie de Grégoire Lyonnet s’est autorisé un écart. Une fois n’est pas coutume !

A 36 ans, Alizée est une maman comblée. Le 24 novembre 2019 en effet, elle mettait au monde sa deuxième fille, Maggy. Et lee papa n’est autre que le danseur Grégoire Lyonnet. La petite famille vit aujourd’hui en Corse, loin des caméras et autour de la passion des parents : la danse.

Rappelons qu’en plus de la cadette Maggy, Alizée a une première fille bien plus âgée, Annily, 15 ans, née de son ancienne histoire d’amour avec Jérémy Châtelain.

L’ancienne protégée de Mylène Farmer n’en reste pas moins proche de ses fans. Sur Instagram, elle partage régulièrement des clichés de son quotidien. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ses photos sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres.

View this post on Instagram A post shared by Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

Un changement radical de vie

Alizée a toujours adoré danser. Elle sait qu’elle ne pourra pas se dandiner jusqu’à son grand âge. Alors elle souhaite en profiter tant qu’il est temps. D’autant plus que son dernier album, sur lequel a collaboré Pascal Obispo, a été un véritable échec.

Coup de pouce du destin : fin 2013, elle sort gagnante du concours Danse avec les Stars. Dans cette 4ème saison, son partenaire de danse se nommait Grégoire Lyonnet. Il devient ensuite son partenaire de vie ! Les deux amoureux se marient et montent rapidement un studio de danse à Ajaccio, la ville natale d’Alizée.

Les deux filles d’Alizée ont désormais le visage découvert

Pendant longtemps, le visage d’Annily n’apparaissait pas sur les réseaux sociaux. Pour la protéger, sa maman ne souhaitait effectivement pas l’exposer aux médias ni à sa propre célébrité ou à celle de son papa. Mais la jeune fille a récemment soufflé ses 15 bougies. Et cette dernière a donc eu le droit d’ouvrir son propre compte Instagram. La ressemblance avec Alizée a frappé les internautes. Annily ressemble vraiment à Alizée comme deux gouttes d’eau !

View this post on Instagram A post shared by Annily Chatelain (@badouchatelain)

La petite Maggy, la nouvelle coqueluche d’Instagram

Aujourd’hui, pour son 1er anniversaire, c’est donc au tour de Maggy de faire sa star. Elle apparait sur la plage aux côtés de sa maman avec un seau et des jouets pour jouer dans le sable. “Il y a 1 an naissait notre Maggynette ❤️Quelle chance de l’avoir dans nos vies 🌈 Happy first birthday ma boulette belle”, écrit l’interprète de Moi Lolita pour immortaliser l’instant.

View this post on Instagram A post shared by Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

Les abonnés ont bien évidemment réagi. Tous ont craqué devant son adorable petite bouille d’amour. “Quelle belle petite poupée”, “C’est vraiment un joli poupon”, “Quelle beauté“, peut-on lire notamment parmi les commentaires. Et comme sa sœur aînée, la fille cadette d’Alizée ressemble également beaucoup à sa maman !