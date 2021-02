Alizée : Quelles sont les ressources financières de la chanteuse depuis sa fin de sa carrière ?

Loin de la musique, Alizée mène depuis quelques années, une vie tranquille en Corse. Avec son mari Grégoire Lyonnet ainsi que ses deux enfants, la chanteuse semble plus épanouie que jamais. Si elle a mis la chanson de côté, elle vit aujourd’hui de plusieurs autres activités. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’elle fait actuellement.

Une nouvelle carrière dans la danse pour Alizée ?

En 2017, Alizée avait surpris tout le monde en annonçant à nos confrères de Télé Star, qu’elle allait mettre sa carrière de chanteuse sur pause. En effet, la jeune femme avait besoin de souffler et de se consacrer à autre chose : « La page musicale est tournée, car je n’ai plus envie de faire d’album (…) Quand on m’appelle pour faire des petits trucs, je le fais avec plaisir mais là, faire un album, pour le moment, je mets cela de côté » a-t-elle notamment expliqué à ce moment-là. Mais si l’interprète de « Moi Lolita » ne chante plus, les internautes se demandent tous comment elle gagne sa vie actuellement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

Justement, Alizée a donné une première piste dans une récente interview. Elle explique notamment qu’elle appréciait tout particulièrement la danse : « Depuis mon dernier album, j’ai surtout pris du plaisir à danser avec Greg. C’est aussi un travail qui me fait gagner de l’argent. Pour l’instant, je ne me sens pas de repartir dans l’enregistrement d’un disque« , disait-elle. Comme vous pouvez le comprendre donc, elle gagne sa vie en dansant. Pour rappel, la jeune femme a été la grande gagnant de « Danse avec les stars » en 2013 avec Grégoire Lyonnet, son compagnon actuel. Depuis, ils ont ouvert deux salles en Corse pour y donner des cours.

L’influenceuse Alizée et ses partenariats

Outre ses cours dans les deux salles, Alizée aime bien également les réseaux sociaux. En effet, si vous suivez la jeune femme sur Instagram notamment, vous avez sûrement du voir l’interprète de « J’en ai marre » faire des partenariats. Il y a quelques semaines, le belle brune a notamment collaboré avec KVD Vegan Beauty, une marque de maquillage vegan qui tente de réaliser de la cosmétique sans utiliser le moindre animal. Mais ce n’est pas tout, la chanteuse a également eu un récent deal avec le site Vide Dressing, un dressing de luxe à un prix plus que correct.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

Enfin, plus récemment, Alizée proposait à ses abonnés Instagram un jeu concours pour la marque de bijoux Bohemian Rhapsodie et un autre pour l’enseigne de jeux, décorations et mobilier pour enfants Princesses et Pirates. Avec pas loin de 800 000 abonnés, on peut le dire, la chanteuse peut se permettre de mettre du beurre dans les épinards en collaborant avec des marques ou en faisant des partenariats. En tout cas, à la rédaction de LD People, on a pas peur pour elle concernant ses finances. Entre la danse, les réseaux sociaux ainsi que le passage de ses chansons en radio ou à la télévision, il n’y a pas de quoi avoir peur pour elle.

Alizée est une grande fan des tatouages

Le mercredi 10 janvier 2021, Alizée a publié une photo d’elle sur son compte Instagram. En effet, la chanteuse a montré la photo de son tattoo en hommage à sa dernière-née, Maggy. On peut notamment découvrir les jolies cinq lettres du prénom de sa fille gravées à jamais sur son poignet gauche. Le tatouage en hommage à sa fille est juste inscrit juste à côté de « 2A », pour l’amour de la Corse, où elle est installée avec son mari Grégoire Lyonnet. Et puisque la belle brune avait déjà fait inscrire le nom de sa grande fille Annily (15 ans), il était logique que la petite Maggy ai le droit à son tatouage elle aussi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

Dans une interview à Tattoo-tatouages, la chanteuse avait notamment expliqué le tatouage qu’elle préférait : « Mon préféré, c’est celui en forme de personnage manga sur l’intérieur de l’avant-bras, qui représente très fidèlement ma fille quand elle avait 3 ans« , avait confié la chanteuse en 2016. Pour rappel, la chanteuse possède plus de 20 tatouages. Sailor Moon, la fée Clochette, un message pour son mari, on peut pas tous les citer tellement il y en a. La rédaction de LD People en tout cas apprécie beaucoup ce que la jeune femme a sur son corps. Et vous, qu’en pensez-vous ?