Alizée ressort une photo sublime de son mariage avec Grégoire, les fans adorent

20Alizée et Grégoire Lyonnet se sont mariés en 2016. Et le 18 juin dernier, c’est l’occasion pour l’heureux couple de célébrer leur quatre ans de mariage. Pour partager son bonheur avec ses fans sur les réseaux sociaux, Alizée ressort des tiroirs une superbe photo du plus beau jour de sa vie de couple. En effet, elle publie sur Instagram une photo du jour de son mariage. Les fans de la chanteuse sont plus que ravis de découvrir cette photo. Mais ils n’oublient pas de complimenter les amoureux et de leur souhaiter beaucoup encore beaucoup de bonheur.

Alizée et Grégoire Lyonnet, une histoire d’amour qui fait rêver

Alizée rencontre Grégoire Lyonnet dans une émission de télévision. C’est lorsqu’elle participe à Danse avec les stars que celui qui est son partenaire à la fin de l’année 2013 la fait craquer. En effet, Alizée est une jeune femme qui a une belle carrière dans la musique derrière elle. Mais elle est aussi passionnée de danse. Cela semble à présent évident qu’elle se retrouve dans les bras de Grégoire Lyonnet, un excellent danseur lui aussi. Depuis 2013, ils filent le parfait amour. Et cet amour les conduit à se marier, environ trois ans plus tard. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, le couple d’amoureux se voit combler par l’arrivée de la petite Maggy. Ils deviennent les parents d’une adorable petite fille il y a environ six mois.

Voir cette publication sur Instagram 6 mois et les premiers bisous 🥰. #maggynette. Photo @flamingyo24 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 24 Mai 2020 à 12 :07 PDT

Alizée et Grégoire Lyonnet sont très heureux. Pour leurs noces de cire, Alizée souhaite donc partager ce bonheur avec ses fans. Le 18 juin est une date qui marque le moment où deux êtres ont choisi de s’aimer pour la vie. Ils se sont dit « oui » pour le meilleur et pour le pire.

Une superbe photo de mariage ressort des archives pour fêter leur quatre années de mariage

Voir cette publication sur Instagram Noces de cire 🤍. #jetaime #onelove #18juin2016 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 17 Juin 2020 à 10 :51 PDT

Alizée est resplendissante sur cette photo. Le couple semble aux anges sous les pétales de fleurs et les confettis jetés en l’air. Entourés de leurs proches et de leurs familles, Alizée et Grégoire Lyonnet ne se doutent pas encore qu’ils vont être encore plus heureux. En effet, la naissance de Maggy va le combler encore davantage. La chanteuse a bien conscience de la chance qu’elle a. Entre son succès dans la musique, pour la danse, à la télévision, en couple et en famille, elle a tout ce que l’on peut désirer. Le bonheur semble avoir rencontré Alizée et ne plus la quitter. Et c’est tout ce que nous pouvons lui souhaiter.

La chanteuse n’oublie jamais ses fans pour partager avec eux les moments heureux de sa vie

Mais Alizée ne se contente pas de profiter de sa chance et de son bonheur. Car elle sait que sans ses fans elle n serait pas là où elle est aujourd’hui. Elle tient donc à partager sur les réseaux sociaux, des moments choisis de sa vie personnelle. Car Alizée veut permettre à ses fans de profiter eux aussi de ce bonheur qu’ils lui ont offert.

Alizée a aussi eu des déceptions dans sa vie. Car avant de rencontrer son mari, Grégoire Lyonnet, elle était marié à quelqu’un d’autre. mais elle ne regrette pas son passé. En effet, ce passé lui a permis de mettre au monde son premier enfant, Annily. Entre 2003 et 2011, Alizée était alors en couple avec Jérémy Chatelain. Il est un des anciens de la Star Academy. Dès leur rencontre c’était le coup de foudre et ils se sont précipités pour se marier à Las Vegas. Deux ans plus tard, ils devenaient les parents d’Annily. La première fille d’Alizée a donc eu 15 ans, le 28 avril dernier.

Et Annily peut aussi compter sur les attentions de son beau-père. Grégoire Lyonnet partage de très belles photos d’elle et de lui qui remontent visiblement à plusieurs années. C’est une famille soudée dont Alizée est entourée et pour les fans c’est très émouvant de pouvoir le constater.

Voir cette publication sur Instagram Joyeux anniversaire à ma petite belle fille d’amour❤️ #15ans #birthday Une publication partagée par Grégoire Lyonnet (@gregoirelyonnet) le 28 Avril 2020 à 12 :00 PDT

Grégoire Lyonnet partage lui aussi une photo pour son épouse, Alizée

Pour fêter leur quatre ans de mariage, Grégoire Lyonnet n’oublie pas non plus la date du 18 juin. Sur Instagram, il partage une très belle photo d’Alizée et lui dans les bras l’un de l’autre. Et il marque un joli message sous sa publication à l’attention de celle qu’il aime. Grégoire Lyonnet écrit alors avoir la sensation que le temps passe vite lorsqu’il est aux côtés de son épouse. Et quelle jolie déclaration ‘amour que celle-ci.

Alizée et Grégoire Lyonnet sont visiblement encore très amoureux. Après à peut près sept ans de relation et exactement quatre ans de mariage, ils peuvent se féliciter. En effet, ils semblent véritablement être faits l’un pour l’autre et vivre des moments très heureux ensemble. Les fans d’Alizée se réjouissent de constater que la chanteuse flotte sur un petit nuage de bonheur. Ces deux-là ne sont pas près de se laisser filer et ils ont certainement de très belles choses à vivre encore dans l’avenir. Nous nous joignons donc aux innombrables messages des fans, pour souhaiter tous nos vœux de bonheur aux amoureux pour leur quatre années de mariage.