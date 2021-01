Alizée révèle des photos adorables de ses deux filles, Maggy et Annily (Sublimes)

Pour commencer cette année 2021, Alizée a fait un joli cadeau à ses fans. En effet, la mère de famille a publié un très rare cliché de son bébé. En effet, les photos de la petite Maggy sont véritablement livrées au compte-goutte par la chanteuse. Dès lors, il s’agit d’un véritable petit événement pour sa communauté. Mais l’artiste profite également de l’occasion pour dévoiler son autre fille, née de sa précédente relation. LD People revient sur ces publications qui ravissent sa communauté.

Alizée : d’émouvants moments en famille

Une mère très heureuse

Alizée partage régulièrement avec ses abonnés quelques-uns de ses meilleurs moments. Pourtant, ce n’est qu’à de très rares occasions qu’elle dévoile le visage de ses enfants. Âgée aujourd’hui de 36 ans, la star est effectivement très discrète sur tout ce qui touche de près ou de loin à sa descendance. D’ailleurs après la naissance de sa petite dernière, il aura fallu attendre quelques semaines avant qu’elle ne dévoile enfin les traits de sa petite Maggy. Voilà donc une chose faite aujourd’hui. Peut-être Alizée aura-t-elle voulu protéger ce nouveau-né afin qu’elle ne fasse pas trop rapidement la une des médias ? LD People vous explique les raisons de ce choix…

Car avec sa première fille, ce fut le cas. En effet, il y a près de 15 ans, Alizée mettait au monde la petite Annily, fruit de ses amours avec Jérémy Châtelain. À l’époque, le papa et la maman sont de véritables stars et la presse est donc très attentive à la naissance de cet enfant. Mais concernant sa deuxième petite fille, Alizée a voulu prendre son temps. Néanmoins, elle partage aujourd’hui un joli cliché du souriant bambin. LD People revient dès lors sur les détails de ces photos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

Un shooting en deux temps

Ce samedi 2 janvier 2021, Alizée a publié une photo de sa petite Maggy. Le joli cliché réalisé en noir et blanc montre la petite fille dans les bras de son père. Elle profite également de l’occasion pour présenter ses vœux à ceux qui la suivent. ” Une nouvelle année commence. Je vous souhaite pour 2021 tout ce dont vous rêvez, une santé de fer et de l’amour infini “. Alizée évoque aussi ces derniers mois qui ont été loin d’être faciles pour tout le monde. ” 2020 : sacrée année, les masques sont entrés dans nos vies entre autres “. Mais de toute évidence, la chanteuse veut se montrer pleine d’espoir. Et surtout, elle veut se remémorer les meilleurs moments de sa vie. Ainsi, elle explique que vouloir ” garder des moments positifs “ dans sa tête. Elle évoque notamment l’anniversaire de sa petite Maggy et les moments passés aux côtés de son compagnon Grégoire.

De plus, Alizée partage une deuxième photo qui met son aînée à l’honneur. Ces deux clichés ont rapidement rencontré l’adhésion du public. Ainsi, les deux filles d’Alizée, Annily et Maggy sont en passe de devenir, elles aussi, de véritables célébrités sur la toile. D’ailleurs, la plus grande des sœurs a récemment été interrogée par la presse. Elles seraient d’ailleurs très proches et n’hésiteraient pas à collaborer sur les projets de la chanteuse. ” Elle me demande des conseils sur les costumes donc je peux lui donner mon avis. Franchement, j’adore. Je suis très fière d’elle “. Alizée peut donc désormais compter non pas sur une, mais sur deux filles pour l’aider dans ses futures tâches et la soutenir dans sa carrière.