Alizée révèle une sublime photo de Maggy (sa fille) pour cette occasion très spéciale !

Alizée est visiblement une femme et une mère comblée. Ce samedi 24 octobre 2020, la chanteuse publiait un magnifique cliché de sa fille Maggy sur son compte Instagram. En effet, la jeune maman souhaitait fêter l’anniversaire de son bébé. Âgée aujourd’hui de 11 mois, la petite sœur d’Annily, la première fille d’Alice, a déjà bien grandi. Depuis la naissance de Maggy en novembre 2019, le couple formé par Alizée et Grégoire Lyonnet semble véritablement aux anges. La jeune femme ne manque d’ailleurs jamais une occasion de partager son bonheur avec ses fans. Et la petite Maggy est déjà une star sur les réseaux sociaux. Sur ce dernier cliché, la fillette prend la pause à côté de l’énorme chien de la famille. Il semble d’ailleurs exister une véritable complicité entre la boule de poils, Jon Snow et la petite Maggy.

Alizée

Une fois de plus, la fille d’Alizée a réussi à faire fondre le cœur des internautes. Plus de 23 000 personnes ont rapidement liké cette publication. Célébrités et anonymes paraissent en effet avoir un véritable coup de foudre pour le bébé d’Alizée. La chanteuse Liane Foly n’avait pas non plus oublié l’anniversaire sa petite protégée. “Pour Maggy and Family, des câlins dorés, des bisous enchantés de Taty“ a écrit l’artiste. Les fans d’Alizée n’ont également pas été avares en merveilleux commentaires. “Joyeux 11 mois petit Maggy“, “Elle est magnifique! Et le chien aussi”, “Très belle photo, elle a beaucoup changé la princesse”, “Petite poupée” pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions. L’interprète de Moi… Lolita semble donc se concentrer aujourd’hui à 100 % sur sa vie de famille. Et ses fans se demandent si un jour, ils la reverront sur scène. Car depuis quelques années, la jeune femme a quelque peu délaissé sa carrière artistique.

Ver esta publicación en Instagram Joyeux 11 mois mon amoureuse 🤩 #maggy #24 Una publicación compartida de Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) el 24 Oct, 2020 a las 12:55 PDT

Dans une interview accordée au magazine Elle en septembre dernier, l’ancienne protégée de Mylène Farmer a répondu sans détour. ” Je n’ai pas de prévisions sur mon avenir dans la chanson, a-t-elle déclaré. En fait, ce n’est pas l’envie qui n’est plus là, mais ce que je faisais il y a 20 ans, ça me paraît tellement compliqué de le faire maintenant. Ça me botte moins de faire ça parce que du coup, j’ai trouvé une direction qui me plaît vraiment beaucoup, c’est la danse, c’est l’enseignement, c’est aussi profiter de ma famille ” a-t-elle déclaré lors de cet entretien. “Je n’ai pas envie de faire de choix pour l’instant. Je continue ce que je fais et si l’occasion se présente à un moment où je me sens prête, alors je le ferai. J’ai toujours fait les choses au moment où ça arrivait, en coup de cœur ” affirme Alizée. La passion la plus importante de la jeune femme est donc aujourd’hui sa famille. Mais elle semble également avoir trouvé une nouvelle voie avec la création d’un studio de danse à Ajaccio. Il n’est donc pas certain qu’Alizée revienne rapidement dans le monde de la musique. Son plus grand plaisir actuel et d’être aux côtés des siens, transmettre sa passion pour la danse, et surtout voir grandir ses enfants. L’anniversaire des 1 an de Maggy promet d’ailleurs d’être une grande fête dans la famille !