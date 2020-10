Alizée: Sa fille Annily est en couple et révèle enfin pour la 1ère fois le visage de son chéri

Alizée: Ils sont à croquer ! Sur son compte Instagram il y a quelques mois, Annily Chatelain avait évoqué une jolie romance. Mais cette fois-ci, la fille d’Alizée, 15 ans, a choisi de crier haut et fort son amour pour son chéri. Annily Chatelain, la fille d’Alizée et de Jérémy Chatelain, est devenue une jolie adolescente épanouie. À 15 ans, la jeune étudiante confie avoir des papillons dans le ventre sur un post Instagram, et révèle ainsi le visage de son amoureux sans donner son identité.

“L’amour à Paris” mentionne-t-elle en légende. Le couple est allé se balader à la fondation Louis Vuitton, et a pris la pause lors de sa visite de l’exposition de Cindy Sherman qui a lieu jusqu’au 3 janvier 2021. Ils ont pris des photos avec et sans masque, le virus de la Covid-19 ne les empêchera ni de s’aimer ni de se cultiver.

Ver esta publicación en Instagram L’Amour a Paris Una publicación compartida de Annily Chatelain (@badouchatelain) el 17 Oct, 2020 a las 6:08 PDT

Annily Chatelain a mis du temps a dévoiler ses joies et ses peines car très protégée par ses parents, elle ne pouvait pas utiliser les réseaux sociaux, aujourd’hui elle est libre de le faire.

Durant le confinement c’est dans l’émission Tous en cuisine, en compagnie de son beau père Grégoire Lyonnet et de sa mère, qu’on a pu voir Annily. Mais il est compliqué de dater l’histoire d’amour d’Alizée qui déjà au mois de juin, avouait que son coeur était pris. À ce moment-ci, elle avait partagé une photo en compagnie de son petit ami, mais il avait une casquette. Il s’agit certainement du même jeune homme …

Annily Chatelain vit le reste de l’année sous le soleil d’Ajaccio, d’où vient sa mère et lorsqu’elle est en vacances à Paris, elle rend souvent visite à son père. Elle fait ses études en Corse mais se rend souvent à l’institut de danse d’Alizée et s’occupe aussi de sa petite soeur Maggie.

Ver esta publicación en Instagram Blair waldorf a votre service Una publicación compartida de Annily Chatelain (@badouchatelain) el 11 Mar, 2020 a las 1:26 PDT

L’adolescente ne se voie visiblement pas suivre la voie artistique de ses parents mais plutôt un parcours dans le “marketing de la mode, de préférence pour les marques de luxe » comme évoqué dans l’émission 50 minutes inside, sur TF1.

Mais à 15 ans l’avenir lui appartient tout est possible !

Déjà au mois d’août, lors d’une session de questions-réponses organisée avec ses abonnés Instagram, ce samedi 8 août elle donnait sa vision de la célébrité.