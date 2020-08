Alizée: sa fille Maggy totalement éveillée fait fondre les internautes, sublime photo !

La seconde fille d’Alizée, âgée de quelques mois, fait craquer les internautes et ses parents. C’est encore le cas avec le dernier cliché que la chanteuse a pris le temps de partager sur les réseaux sociaux.

Une vie heureuse avec Grégoire Lyonnet

Alizée, qui a eu sa premier fille avec Jérémy Chatelain (Annily), a du expliquer à son enfant qu’il valait mieux avoir des parents séparés que des parents qui se déchirent. Si cette fin de relation a été douloureuse pour toute la petite famille, c’est deux ans plus tard qu’elle rencontre Grégoire Lyonnet. Les amoureux ont eu un véritable coup de foudre en 2013, dans la saison 4 de Danse avec les stars. D’ailleurs, si vous vous souvenez bien, les téléspectateurs ont pu voir une énorme performance des deux sur Le lac des Cygnes de Tchaïkovsky ! De fil en aiguille, le danseur et sa partenaire ont tissé des liens de plus en plus fort, jusqu’à tomber amoureux.

Il y a quelques années, sur le plateau des Maternelles, Alizée confiait que sa fille avait tout de suite adopté le danseur : “Comme elle est fan de danse, elle l’aimait avant même de le connaître. En plus, il a fait gagner sa maman !“. Finalement, en 2016, les deux tourtereaux se sont mariés en Corse, et ont ensuite monté leur école de danse à Ajaccio. Puis récemment, en 2019 plus exactement, Annily était donc la plus heureuse en apprenant que la famille allait s’agrandir. Aujourd’hui, les deux soeurs sont très complices et d’ailleurs, ils ont un point commun. C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Maggy et Annily ont un point commun

Le 24 novembre 2019, Alizée redécouvrait les joies de la maternité en mettant au monde son second enfant, une petite Maggy. Et depuis cette date-là, la chanteuse ne passe pas une semaine sans partager une photo de sa fille sur les réseaux sociaux. Si il y a quelques jours on pouvait voir la petite dernière un livre dans les mains, ou encore à bord d’une voiture électrique, aujourd’hui c’est une photo un peu spéciale que l’interprète de “Moi Lolita” nous dévoile. Ainsi, sur cette dernière photo, on peut voir Maggy dormir sur le ventre, installée dans son lit à barreaux et entourée de nombreuses peluches.

Voir cette publication sur Instagram About last night 🐸 🐘🐙🐰#QuandMaggydortcommeAnnily Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 14 Août 2020 à 5 :04 PDT



Une position qui rend nostalgie Alizée, puisque c’est celle que prenait également Annily quelques années avant elle ! Ainsi, la chanteuse en légende fait part de son émotion : “La nuit dernière. Quand Maggy dort comme Annily“. Une anecdote qui a fait plaisir à ses fans, qui n’ont pas mis très longtemps avant de réagir : “La mienne aussi dort encore comme ça à 30 mois” ; mais aussi : “C’est bien des sœurs !” pouvait-on lire dans les commentaires. Une chose est certaine, que ce soit un bébé de star ou pas, la photo nous fait craquer.