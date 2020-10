Alizée : sa nouvelle coiffure et son nouveau look de “Lolita pour la vie”

“Moi, Lolita”, ce tube a propulsé la chanteuse Alizée dans une carrière internationale. Ce titre fête aujourd’hui ses 20 ans. Et pour cet anniversaire, l’ex-protégée de Mylène Farmer a changé complètement son look. Ses fans se sont réjouis en découvrant ses photos sur Instagram.

Pendant 17 ans, Alizée a enchaîné les tournées dans le monde entier. Europe mais aussi Japon ou Amérique Latine, l’interprète de Moi j’en ai marre a des fans dans de nombreux pays. Mais depuis un moment, l’artiste a mis entre parenthèse sa carrière musicale. En 2017, elle s’était expliqué auprès des journalistes de Télé-Star.

Une carrière musicale mise en pause

Si Alizé a décidé de faire une pause, c’est pour une bonne raison. Car la jeune femme a une autre passion : la danse. “La page musicale oui, car je n’ai plus envie de faire d’album. […] Là, je fais une pause. J’ai quand même 33 ans et je ne vais pas danser très longtemps comme Pietragalla […] En revanche, je pourrai toujours enregistrer des titres jusqu’à mon dernier souffle“, racontait-elle dans les colonnes de Télé-Star.

Cependant, la maman d’Annily et Maguy reste ouverte à toute proposition de collaboration. Elle ne veut simplement pas consacrer trop de temps à la musique. “Quand on m’appelle pour faire des petits trucs, je le fais avec plaisir mais là, faire un album, pour le moment, je mets cela de côté. Dix-sept ans que je fais ce métier, six albums au total mais là je fais une pause“, a-t-elle précisé.

Alizée se consacre à son studio de danse, dans sa ville natale

La belle brune consacre aujourd’hui du temps à sa vie de famille. Mariée à Grégoire Lyonnet, elle élève avec lui ses deux filles. Ensemble, ils ont également ouvert un studio de danse dans la ville natale de la chanteuse. Vous l’aurez compris, il va falloir attendre longtemps pour la revoir sur scène. Elle a encore confirmé ne pas reprendre le micro de si tôt sur son compte instagram.

Ver esta publicación en Instagram Dernier cours de la semaine ✨#unpeulescernes Una publicación compartida de Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) el 30 Nov, 2018 a las 9:42 PST

Nouvelle égerie de KVD Vegan Beauty

En attendant, ses fans peuvent se consoler. La célèbre marque américaine KDV Vegan Beauty l’a choisie pour la représenter. Alizée s’affiche donc comme égérie pour sa nouvelle collection Lolita de KDV Vegan Beauty. En France, cette marque est distribuée dans les magasins Séphora.

Un perfect timing et un changement radical de look !

La chanteuse doit se féliciter de pouvoir célébrer les 20 ans de son tube avec KDV Vegan Beauty. Pour cette occasion, Alizée adopte un nouveau look. Yeux de biche, cheveux bruns ondulés, Alizée adopte un look revisité d’une belle lolita trentenaire. Cette campagne de publicité s’intitule en effet « Lolita pour la vie » et a déjà séduit de nombreux fans.