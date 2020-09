Alizée : sa petite Maggy de 9 mois fait le buzz et fait craquer la toile !

Le compte instagram d’Alizée est l’un des plus beaux qui soit! Pas de tenues aguicheuses ou de couleurs criardes comme la plupart des starlettes de la télé-réalité. Chez Alizée, c’est la douceur, les filtres de couleur chaude et les moments de tendresse qui sont mis en avant. Un style idéal pour mettre en valeur sa petite Maggy de 9 mois qui fait craquer tous les internautes !

Ce jeudi 3 septembre, Alizée a partagée une vidéo irrésistible de Maggy Lyonnet, sa fille aujourd’hui âgée de 9 mois. Dans sa story, on voit Maggy gigoter à côté de son coffre à jouet et c’est trop mignon! Maggy, c’est l’enfant que la chanteuse Alizée a eu avec Grégoire Lyonnet. Elle fêtera déjà ses 10 mois le 24 septembre prochain et Alizée ne peut s’empêcher de partager de magnifiques photos de cette adorable poupée sur son compte instagram.

On la découvre souvent en compagnie de sa grande soeur Annily qu’Alizée a mis au monde le 28 avril 2005. A l’époque, l’interprète de Moi Lolita était en couple avec Jeremy Chatelain. L’ancienne protégée de Mylène Farmer avait rencontré le chanteur lors de la tournée de Paris Latino avec le groupe d’artistes de Star Academy 2. Alizée et Jérémy Chatelain se sont mariés à Las Vegas le 6 novembre 2003 mais ils se séparent en 2011.

Au début, la petite Maggy ne montrait jamais le bout de sa frimousse. En effet, sa maman préférait la protéger. Mais c’est à croire qu’elle a changé d’avis puisque la communauté de fans d’Alizé a depuis peu la joie de découvrir le visage d’ange de Maggy. Moments plein de tendresse, premières bêtises, jeux avec les peluches ou avec le petit chien, passion pour les sirènes : chaque jour, Alizé ravit les internautes avec de nouvelles photos de ses filles. “9 mois dedans, 9 mois dehors et toujours ce lien qui nous lie” : Alizée écrivait ces mots doux le 24 août dernier sur son compte instagram pour accompagner un cliché om Maggy apparaît avec un superbe turban sur la tête pour se protéger du soleil.

Ver esta publicación en Instagram About last night 🐸 🐘🐙🐰#QuandMaggydortcommeAnnily Una publicación compartida de Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) el 14 Ago, 2020 a las 5:04 PDT

La petite Maggy est vraiment charmante et ce jeudi 3 septembre, elle faisait son apparition dans une vidéo de la story de sa maman ! Telle mère, telle fille ou plutôt tels parents, telle fille : on pouvait voir Maggy danser sur un morceau de Missy Elliott en prenant quand même appui sur son coffre à jouet pour ne pas tomber! Depuis la fin de l’année 2013, Alizée est en effet en couple avec le danseur Grégoire Lyonnet. Il était son partenaire de danse lors de la quatrième saison de Danse avec les stars. Les deux artistes se sont dit oui le 18 juin 2016 à la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde dans la ville de Villanova en Corse. Depuis, ils sont inséparables. Est-ce que leur adorable progéniture sera candidate à Danse avec les stars ? Il faut encore un peu patienter pour ça !