Alizée: Une photo qui amuse beaucoup les fans de la chanteuse, ils sont mort de rire

Alizée est de nouveau maman depuis le 24 novembre dernier. En effet, si la première fille de la chanteuse a déjà 15 ans, sa deuxième est encore un adorable bébé. C’est alors Maggy qui est mise en vedette sur Instagram par sa maman. Car Alizée ne manque pas d’émouvoir ses fans avec des photos toutes aussi mignonnes que drôles de sa petite dernière. Mais c’est une photo des maillots de bain de Maggy qui amuse beaucoup les abonnés de la chanteuse.

Alizée partage des photos sur Instagram qui font réagir la toile

Alizée devient donc maman pour la deuxième fois il y a tout juste 7 mois. Avec son mari Grégoire Lyonnet, ils sont les heureux parents de cette petite princesse. Un bébé qui est partout sur le compte Instagram de la chanteuse. Les fans d’Alizée peuvent donc la voir grandir en douceur. Entre photos adorables, tendres, douces et parfois drôles, les abonnés Instagram d’Alizée sont sous le charme de la petite Maggy. Et le 27 juin dernier, c’est un cliché des multiples maillots de bain de Maggy qui amuse la toile. En effet Alizée souligne que sa fille possède actuellement plus de maillots de bain qu’elle.

Voir cette publication sur Instagram Quand ta fille a plus de maillots que toi 👙 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 27 Juin 2020 à 9 :20 PDT

Ce sont sept adorables tenues de bain que les fans peuvent découvrir suspendues sur l’étendage. Un maillot de bain pour tous les jours finalement. Et avec l’été qui arrive en force, Alizée a tout prévu pour faire profiter Maggy des plaisirs du barbotage. Dans les commentaires, les fans d’Alizée ne semblent pas si choqués que cela. En effet, de nombreuses mamans ont pu faire le même constat. Elles sont alors nombreuses dans l’espace commentaire de la publication a expliqué que leurs filles aussi possèdent plus de maillots de bain qu’elles. Cependant, elles ne manquent pas de souligner également le caractère adorable des maillots de bain de Maggy.

Et il faut bien avouer qu’il y a en pour tous les goûts ! De toutes les couleurs et de toutes les formes la fille d’Alizée va pouvoir profiter des jeux aquatiques dans des tenues très mignonnes. La petite fille d’Alizée peut donc profiter de la piscine autant que possible et semble s’en réjouir.

Maggy est au top pour profiter de l’été

Alizée n’oublie pas non plus de cacher la tête de son bébé du soleil. Maggy est entre les meilleures mains possibles puisque ce sont celles de sa maman. Et Alizée semble déjà nostalgique des premières semaine de sa fille. En effet, c’est avec un émoji qui suggère une forte émotion qu’elle partage cette photo dans laquelle elle inique que Maggy a 7 mois. Alizée inscrit également « Que le temps passe vite ». En effet, les enfants grandissent et changent très rapidement, surtout dans les premiers mois. C’est aussi certainement pour cette raison que les photos de Maggy envahissent le compte Instagram de la chanteuse. Impossible de passer à côté de la petite princesse Lyonnet.

Alizée est une femme accomplie qui continue de suivre ses rêves

Les photos de la petite Maggy sont effectivement toutes plus attendrissantes les unes que les autres. Alizée est encore plus rayonnante depuis qu’elle fait partie de sa vie. Voir ainsi sa famille s’agrandir ne pouvait pas la rendre plus heureuse. Et pourtant, c’est beaucoup de bonheurs qui traversent sa vie depuis qu’elle commence sa carrière dans la musique. En effet, Alizée n’avait que 16 ans lorsque sa carrière décolle. Avec son titre mythique Moi…Lolita elle vend plus de disques entre 2000 et 2004. Dans cette période, elle rencontre son premier mari, Jérémy Chatelain, avec qui elle aura sa première fille, Annily. Ils se sépareront en 2011 et elle sera en relation avec son second mari en 2013.

Voir cette publication sur Instagram Noces de cire 🤍. #jetaime #onelove #18juin2016 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 17 Juin 2020 à 10 :51 PDT

Grégoire Lyonnet et Alizée se marient en 2016 et c’est trois ans plus tard que Maggy rejoint les rangs de la petite famille. Alors qu’Annily fait découvrir au monde son petit ami, Maggy a encore le temps de grandir. Alizée doit être très fière de ce qu’elle a accompli. Car à seulement elle aura 36 ans le 21 août prochain et elle est déjà une chanteuse mondialement reconnue. Mais elle est tout aussi heureuse professionnellement que personnellement. Mère de deux enfants, mariée à l’homme de sa vie et chanteuse à succès Alizée ne pouvait pas rêver mieux. De plus, la chanson n’est pas le seul talent de la jeune femme. En effet, ses fans savent qu’elle brille également dans le domaine de la danse.

Voir cette publication sur Instagram Une pensée pour notre #teamAG qui nous manque beaucoup 🖤. Photo @flamingyo24 Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 15 Juin 2020 à 8 :34 PDT

Des nouvelles du studio de danse Corse de la chanteuse

Alizée est Grégoire Lyonnet ouvrent une école de danse à Ajaccio le 1er octobre 2017. Grégoire et Alizée se sont rencontrés sur le plateau de Danse avec les stars. Ils sont tous les deux des experts dans ce domaine et totalement passionnés par cet art. Mais la pandémie les force à fermer l’établissement. Ce dernier devait rouvrir le 2 mars dernier mais la date est de nouveau reportée ultérieurement. C’était ensuite censé rouvrir le 2 juin mais là encore, la date est repoussé.

En effet, la danse ne saurait s’adapter aux gestes barrières selon le couple. Car Alizée et Grégoire Lyonnet veulent que leurs élèves puissent profiter pleinement de leur passion. C’est donc difficilement qu’ils font le choix d’attendre de pouvoir reprendre les cours normalement. Malgré l’attente, ils savent qu’ils retrouveront tout le monde dans les meilleurs conditions. Un choix difficile qui permettra de ne pas contraindre la danse aux gestes barrières et aux règles sanitaires en vigueur.