Amanda Sthers ce drame qui l’a obligée à partir de France !

Amanda Sthers: C’est pourtant en 2016 qu’elle avait pris la décision d’aller vivre, aux États-Unis, à Los Angeles avec ses fils après avoir vécu un événement tragique.

L’autrice et réalisatrice vit à Los Angeles avec ses deux fils, Oscar et Léon, nés de sa précédente union avec Patrick Bruel.

À 42 ans, la belle blonde dont le film Madame est rediffusé ce mardi 7 juillet sur C8, a quitté la France dans la précipitation, il y a cinq ans.

Toute sa famille a donc dû s’adapter rapidement. Le soir des attentats de Paris, le 13 novembre 2015, la scénariste de caméra café se trouvait avec ses enfants au Stade de France.

Amanda sthers a perdu des proches dans cet événement tragique et réellement traumatisé, elle a décidé de s’exiler aux États-Unis quelques mois après.

» J’avais besoin de faire un break avec les enfants pour voir mon pays de loin et me remettre à l’aimer. Je reste française dans mon cœur, je paie toujours mes impôts en France, mais je ne vois pas pour l’instant ce qui me ferait rentrer »,confiait-elle à Paris-Match en 2017. « J’y passe entre trois et quatre semaines tous les deux mois. J’aime la vie là-bas, j’aime leur vie là-bas, et cette expérience leur fait le plus grand bien. Si j’avais dit non, Amanda, eux et moi l’aurions regretté. Depuis deux ans, j’ai des enfants encore plus épanouis, qui ont une nouvelle relation aux autres, qui sont totalement bilingues, qui ont un nouveau rapport au temps. C’est une jolie étape pour nous tous. », avait par ailleurs expliqué Patrick Bruel en 2018.