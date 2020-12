Amandine Petit et Julien, un couple amoureux, découvrez qui est le petit ami de Miss France 2021!

Durant 365 jours, Amandine Petit va incarner la beauté et le raffinement français. En effet, la jeune femme vient d’être élue Miss France ce samedi 19 décembre 2020. Lors de cette cérémonie marquant les 100 ans du concours, la jeune femme n’a pu cacher son émotion à l’annonce des résultats. D’ailleurs, tous les téléspectateurs ont semblé également ravis de ce choix. Mais la jeune femme n’est pas un cœur à prendre. En effet, Amandine Petit est en couple avec Julien, depuis bientôt six ans. LD people revient sur les premières déclarations de la reine de beauté.

Amandine Petit : la Miss France 2021 n’est pas célibataire

Les premières révélations de la lauréate

Pour toutes les candidates de l’élection Miss France, la règle est toujours la même. En effet, les participantes à l’élection de la plus femme de l’hexagone doivent répondre à quelques obligations pour tenter leur chance au sacre suprême. Ainsi, elles ne doivent ni être mariées ni être pacsées. Mais bien évidemment, rien ne les empêche d’avoir un compagnon dans la vie. Et d’ailleurs cela semble bien être le cas pour Amandine Petit.

En effet, la jolie jeune femme récemment élue a un homme dans sa vie. Pourtant, dans une interview accordée à Télé Loisirs, Amandine Petit affirme vouloir protéger sa vie privée à tout prix et se préserver des médias. Dès lors, c’est véritablement du bout des lèvres qu’elle accepte de se confier aux journalistes. LD People revient sur les déclarations faites par la nouvelle Miss France 2021 lors de ce premier rendez-vous avec la presse.

Une photo du couple sur les réseaux sociaux

Face aux médias, Amandine Petit en dévoile un peu plus sur sa vie privée et sur sa situation amoureuse. Pourtant, elle veut faire les choses lentement et dans l’ordre. ” Je pense qu’il y a un jardin secret à préserver durant mon année de Miss France. Cela ne fait que 2 jours que j’ai été élue, je ne vais quand même pas tout vous dévoiler d’un coup ! Rendez-vous au prochain épisode, vous savez déjà que j’ai un chat ! “. Pourtant, il suffit de s’intéresser un peu à sa vie sur le web pour découvrir que la jeune femme a quelqu’un auprès d’elle. Ainsi, les fans du concours pouvaient découvrir une story avec un cliché très explicite. En effet, son compagnon Julien a publié une photo sur laquelle on peut apercevoir l’élue de son cœur l’embrasser tendrement.

Ainsi, grâce au message inscrit sur le cliché, le doute n’est pas permis. Car les tourtereaux s’appellent ” mon amour “. Dès lors, il est bien évident qu’il ne doit pas s’agir d’un simple ami. Malheureusement pour eux, les prochains mois s’annoncent difficiles. Car effectivement, la jeune femme va être très sollicitée. Durant une très longue année, Amandine Petit va parcourir le monde pour représenter l’Hexagone avec son écharpe tricolore et sa couronne. Dès lors, Julien et sa chérie risquent de ne pas avoir beaucoup de temps pour eux. Mais chaque chose en son temps. En attendant, Amandine Petit et son compagnon ont décidé de se préserver. En effet, le compte Instagram du jeune homme est désormais passé en privé !