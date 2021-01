Amandine Petit (Miss France 2021), Grosse catastrophe, elle dévoile tout suite à ses grosses galères de logement !

Tandis que la nouvelle Miss France a vécu des premiers jours compliqués suite à son couronnement, les galères s’accumulent pour Amandine Petit. LdPeople vous raconte tout !

Depuis qu’elle a été sacrée Miss France 2021, Amandine Petit n’a pas été gâtée. Ainsi, la jeune femme doit affronter de nombreux problèmes depuis qu’elle devenue la nouvelle reine de beauté ! On se demande vraiment quand le sort va cesser de s’acharner sur Miss France ? Elle multiplie les désagréments et c’est une année noire pour les membres du comité d’organisation.

Les déboires de Miss France 2021

Si vous regardez de près l’actualité de façon régulière, vous avez sans doute remarqué que Miss France 2021 n’est vraiment pas vernie. La belle Amandine Petit s’attendait à vivre une année exceptionnelle, et ce scénario ne s’est pas passé comme prévu. Elle va devoir s’adapter dans les semaines qui viennent. Ainsi, la crise du Covid-19 se poursuit et entraîne des milliers de décès à travers le monde. Comme tous les Français et les Françaises, Amandine Petit doit se conformer au couvre-feu qui commence à 18h. Pour fixer ses rendez-vous, cela est maintenant vraiment contraignant pour la jeune femme. Elle doit donc faire avec.

Des galères pour la reine de beauté

Mais le sort n’est pas favorable à la reine de beauté. Sa vie quotidienne est perturbée par des phénomènes qu’elle ne peut pas maîtriser, comme c’est le cas sur les réseaux sociaux. Elle n’est pas la seule dans ce cas-là. Amandine Petit, la reine de beauté, a subi une usurpation d’identité ! Sur le réseau social de microblogging Twitter, la jeune femme s’est fait piquer son identité ! Elle n’a pas laissé passer ça ! Depuis, l’individu en question est resté discret et ont de sait pas si des suites judiciaires vont bientôt le concerner. Amandine Petit à préciser à ses fans, qu’elle n’avait pas de compte sur Twitter. Ça ne va pas fort pour la belle jeune femme.



Amandine Petit a un désagrément avec son logement de fonction

Depuis que Miss France s’est installée dans son nouvel appartement de fonction, les désagréments se sont multipliés ! Elle a été confrontée à des difficultés liées au chauffage et à l’isolation qui lui causent des désagréments en cette saison hivernale. Subir le froid n’est pas évident. De plus, on a su, il y a quelques jours, qu’Amandine Petit avait été victime un incident fâcheux ! C’est en jetant un papier qu’elle s’est aperçue qu’elle avait subi un dégât des eaux. Avec les pieds dans l’eau dans son logement et la pandémie de coronavirus qui la contraint à annuler de nombreux voyages, on peut dire que la reine de beauté n’a pas une vie facile en ce moment !

Ces derniers jours, elle a aussi été au cœur d’une polémique. En effet, on a pu la voir en train de signer des autographes dans un centre commercial, avec des centaines de personnes qui font la queue. En plein Covid, cela a fait mauvais effet.