Amandine Petit (Miss France): Sa relation très particulière avec une célébrité de Koh-Lanta !

Amandine Petit, Miss Normandie 2020, a été élue Miss France 2021, et toute la Normandie est devenue folle de joie, évidemment!

Un ancien aventurier de “Koh-Lanta” est aussi normand et a pu féliciter la nouvelle reine de beauté avec qui il entretien une relation très particulière.

De Miss France à Koh-Lanta, il n’y a pas grand chose! Elue samedi 19 décembre 2020 au Puy du Fou, Amandine Petit, la nouvelle reine de beauté représentait la Normandie lors du célèbre concours.

Et elle a pu compter sur le fabuleux soutien de son amoureux Julien, de sa famille, ses amis, mais aussi d’un aventurie mythique de Koh-Lanta, Normand, lui aussi !

Et l’amitié entre Miss France 2021 et Dorian, aventurier de la saison des 4 Terres (dont Alexandra est ressortie grande gagnante le 4 décembre 2020), ne date pas d’hier !

ILs se sont croisés au cours de divers événements, comme le relatent nos confrères de Télé Loisirs et se sont liés d’amitié de façon évolutive : »Dorian est un caennais et comme quoi à Caen, on a de sacrés pépites !“, dit Amandine Petit avec humour, et cela amuse aussi beaucoup les rédacteurs de LD People.

Tous deux ont aussi beaucoup été sollicités par les médias, l’un dans sons parcours à travers l’aventure Koh Lanta et l’autre dans sa course à la couronne : « On s’est retrouvé à plusieurs reprises dans des interviews avec la presse. C’est formidable car on ne défendait pas le même projet, mais nous avons les mêmes valeurs : l’ambition, le dynamisme et la positivité. On s’est tout de suite bien trouvés”, explique la belle blonde de 23 ans.

Les deux stars de la télé ne se quittent donc plus depuis, ayant vécu la meme intensité médiatique et la même adrénaline face à la compétition. Dorian a même invité Amandine à son anniversaire ! “Il est toujours fun et garde le sourire. Je l’ai extrêmement soutenu dans Koh-Lanta : lorsqu’il était à la course d’orientation, je démarrais l’aventure Miss France et j’étais devant mon écran. Je suis hyper fière de son parcours“, explique l’étudiante en master 2 de Management des structures de gérontologie. Le futur papa a aussi fait de la tyrolienne géante avec la nouvelle Miss France : “Il m’avait lancé le défi de réaliser un saut à l’élastique si je remportais Miss France. J’espère qu’il a oublié ce pari“, s’amuse Amandine Petit.

Dorian a aussi tenu à féliciter sa nouvelle meilleure amie sur les réseaux sociaux pour son nouveau rôle de Miss France 2021.

Il s’est dit être “tellement content pour elle », auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Une belle amitié dont on est ravis chez LD People !

“C’est fou ce qui lui arrive mais tellement mérité. Sincèrement, c’est une pépite cette fille, elle est trop cool“, a terminé le contrôleur de trains à la SNCF.