Amandine Petit: premier scandale sanitaire en pleine pandémie pour Miss France 2021

Amandine Petit, la nouvelle Miss France 2021 se retrouve au cœur d’une grosse polémique, alors même que son combat principal est la lutte contre les dérives des réseaux sociaux.

À 23 ans, la jeune femme a passé quelques jours en famille pour les fêtes, puis elle a enchaîné avec une séance de dédicaces dans un centre commercial de Farébersviller en Moselle et a donc réinvestit sa couronne et son écharpe.

Le comité Miss France avait, heureusement, tout prévu, en protégeant Amandine Petit à l’aide d’une vitre en plexiglass et le port du masque était obligatoire mais il y avait beaucoup de monde !

Et un rassemblement d’une telle ampleur a évidemment fait scandale en ces temps aigus d’épidémie.

La polémique a pris une forte ampleur sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Twitter, lorsque la radio numérique MixLor a diffusé des photos de ce moment évoquant « une incompréhension alors que les cinémas, théâtres, salles de spectacles, parcs de loisirs, restaurants ou discothèques eux sont fermés ».

C’et en effet, comme d’habitude depuis le début la culture qui est en berne, et cela apparaît comme injuste auprès de l’industrie.

Les internautes ont alors retweeté ce post tout en critiquant le favoritisme réalisé en faveur du comité Miss France en matière de restrictions sanitaires : « Du non-sens total », « ils ont touché le fond », « plus rien ne m’étonne » ou encore « on se prive d’être en famille pour Noël ou au jour de l’an pour que Miss France puisse signer des autographes ? Mais lol ».

Ni Amandine Petit ni Sylvie Tellier n’ont réagi à ce post. Amandine Petit, n’est, en effet, pas du genre à se laisser faire et elle l’a démontré en quelques jours.

Déjà le comité Miss France avait été la cible de vives critiques pour son séjour de préparation à Versailles.

En effet, la destination était très différente des années précédentes, mais qui n’était pas pour déplaire à Sylvie Tellier, la présidente du Comité Miss France. “Quel meilleur écrin pour vivre la vie de château qu’un hôtel 5 étoiles situé à proximité du parc du château de Versailles” s’est-elle enthousiasmée, “c’est un hôtel centenaire ayant accueilli des célébrités, de Marcel Proust à Sacha Guitry, Jacques Brel ou encore des grandes fortunes mondiales telles que John Rockefeller et Paul Getty”. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France 2021 (@amandinepetitoff)

Au programme également : “des cours de bonnes manières, de défilé, de culture générale”. Chacune à leur tour, elles ont aussi enregistré une courte vidéo de présentation qui avait été diffusée le soir de l’élection, afin de séduire les téléspectateurs. Cette réunion n’était donc pas très conforme aux gestes barrières.

Amandine Petit en avaient donc eu plein les yeux et l’équipe Miss France et les 29 candidates ont ensuite prix la direction du Puy-du-Fou à 400 km de Versailles pour vivre cette merveilleuse soirée tel un rêve éveillé.

Un énième coup de chaud donc, et Sylvie Tellier, qui est en vacances en famille dans les Antilles, n’a pas non plus cherché à calmer la polémique.